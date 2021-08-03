Олександр Зінченко став батьком. Хто народився у зіркового футболіста? – ФОТО

Український футболіст Олександр Зінченко став батьком.
Про радісну новину спортсмен сповістив у своєму інстаграмі.
Гравець української збірної опублікував фото своєї дружини Влади та новонародженої доньки.
“Рідна, дякую тобі. Ви – моє життя”, – зворушливо підписав світлину Зінченко.
Дівчинка з’явилася на світ першого серпня.
Вона стала первістком для зіркового спортсмена та журналістки.
Пара побралася у 2020.Також по темі: Вже 17 років разом! Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з річницею Девід Бекхем став блондином? Легендарний футболіст вирішив змінити імідж разом із синами Занадто спекотно для футболки! Володимир Кличко грав у гольф з голим торсом
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як футбольні фани реагують на рішення Шевченка залишити збірну.
Фото: zinchenko_96