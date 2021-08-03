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ICTV Ранок 03.08.2021 14:30
03.08.2021 14:30
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Олександр Зінченко став батьком. Хто народився у зіркового футболіста? – ФОТО


Український футболіст Олександр Зінченко став батьком.

Про радісну новину спортсмен сповістив у своєму інстаграмі.

Гравець української збірної опублікував фото своєї дружини Влади та новонародженої доньки.

“Рідна, дякую тобі. Ви – моє життя”, – зворушливо підписав світлину Зінченко.

Дівчинка з’явилася на світ першого серпня.

Вона стала первістком для зіркового спортсмена та журналістки.

Пара побралася у 2020.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як футбольні фани реагують на рішення Шевченка залишити збірну.

Фото: zinchenko_96

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Теги: інстаграм зірок, зірки, футбол, шоу-біз
03.08.2021 14:30



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