Олександр Зінченко став батьком. Хто народився у зіркового футболіста? – ФОТО

Український футболіст Олександр Зінченко став батьком.

Про радісну новину спортсмен сповістив у своєму інстаграмі.

Гравець української збірної опублікував фото своєї дружини Влади та новонародженої доньки.

“Рідна, дякую тобі. Ви – моє життя”, – зворушливо підписав світлину Зінченко.

Дівчинка з’явилася на світ першого серпня.

Вона стала первістком для зіркового спортсмена та журналістки.

Пара побралася у 2020.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як футбольні фани реагують на рішення Шевченка залишити збірну.

Фото: zinchenko_96

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.