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ICTV Ранок 15.07.2021 16:00
15.07.2021 16:00
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Вже 17 років разом! Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з річницею


Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відсвяткував з дружиною чергову річницю весілля.

А напередодні легендарний футболіст зворушливо привітав кохану Крістен Пазік у своєму Instagram:

З 17-ою річницею, моя любове. Дякую, що зробила кожну спільну мить особливою, — підписав Шевченко.

А також пообіцяв завжди бути поруч і знову освідчився у коханні…

Ну й романтики ті футболісти!

Також по темі: "Наш богатир". Квіткова та Добринін показали новонародженого сина – ФОТО Ох і романтик! Кріштіану Роналду показав, як відпочиває з коханою на яхті Фізкульт-привіт від Іраклі Макацарія: запальне тренування екс-холостяка з коханою

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Роналду відпочиває після Євро.

Фото: andriyshevchenko

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Теги: інстаграм зірок, андрій шевченко
15.07.2021 16:00



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