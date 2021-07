Вже 17 років разом! Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з річницею

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відсвяткував з дружиною чергову річницю весілля.

А напередодні легендарний футболіст зворушливо привітав кохану Крістен Пазік у своєму Instagram:

А також пообіцяв завжди бути поруч і знову освідчився у коханні…

Ну й романтики ті футболісти!

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: andriyshevchenko

