Вже 17 років разом! Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з річницею

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відсвяткував з дружиною чергову річницю весілля.
А напередодні легендарний футболіст зворушливо привітав кохану Крістен Пазік у своєму Instagram:
З 17-ою річницею, моя любове. Дякую, що зробила кожну спільну мить особливою, — підписав Шевченко.
А також пообіцяв завжди бути поруч і знову освідчився у коханні…
Ну й романтики ті футболісти!Також по темі: "Наш богатир". Квіткова та Добринін показали новонародженого сина – ФОТО Ох і романтик! Кріштіану Роналду показав, як відпочиває з коханою на яхті Фізкульт-привіт від Іраклі Макацарія: запальне тренування екс-холостяка з коханою
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Роналду відпочиває після Євро.
Фото: andriyshevchenko