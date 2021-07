Занадто спекотно для футболки! Володимир Кличко грав у гольф з голим торсом

Не один, а одразу чотири оголених торси показав у своєму Instagram Володимир Кличко.

Так напередодні легендарний український боксер грав у гольф із друзями.

Схоже, було надто спекотно…

А таке гаряче фото Кличко молодший підписав:

Підписники боксера не могли не відреагувати на “політ” такої серйозної компанії:

Фото: klitschko

