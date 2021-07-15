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ICTV Ранок 15.07.2021 13:50
15.07.2021 13:50
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Занадто спекотно для футболки! Володимир Кличко грав у гольф з голим торсом


Не один, а одразу чотири оголених торси показав у своєму Instagram Володимир Кличко.

Так напередодні легендарний український боксер грав у гольф із друзями.

Схоже, було надто спекотно…

А таке гаряче фото Кличко молодший підписав:

Неймовірний політ. У прямому сенсі цього слова.

Підписники боксера не могли не відреагувати на “політ” такої серйозної компанії:

скрін коментарів Кличка фото

Також по темі: Королева латексу. Нікітюк розповіла, як іти на побачення з колишнім Володимир Кличко у спідньому показав відмінне тіло "Наш богатир". Квіткова та Добринін показали новонародженого сина – ФОТО

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Кличко тренується на сходах.

Фото: klitschko

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Теги: інстаграм зірок, Володимир Кличко
15.07.2021 13:50



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