Занадто спекотно для футболки! Володимир Кличко грав у гольф з голим торсом

Не один, а одразу чотири оголених торси показав у своєму Instagram Володимир Кличко.
Так напередодні легендарний український боксер грав у гольф із друзями.
Схоже, було надто спекотно…
А таке гаряче фото Кличко молодший підписав:
Неймовірний політ. У прямому сенсі цього слова.
Підписники боксера не могли не відреагувати на “політ” такої серйозної компанії:
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Нагадаємо, раніше ми показували, як Кличко тренується на сходах.
Фото: klitschko
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15.07.2021 13:50
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