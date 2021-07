Зробила пластичну операцію? Фото Полякової збентежило мережу

Українська співачка Оля Полякова гайнула на відпочинок до Франції з дочкою Машею.

Проте нарвалася на критику від підписників у інстаграмі.

Прихильників збентежило фото зірки у купальнику.

Коментаторам здалося, що Полякова зробила пластичну операцію на грудях.

Співачка не забарилася і відповіла на хейт у сторіс, порадивши підписникам жити своїм життям.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Марго Роббі.

Фото: polyakovamusic

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.