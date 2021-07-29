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ICTV Ранок 29.07.2021 16:10
29.07.2021 16:10
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Зробила пластичну операцію? Фото Полякової збентежило мережу


Українська співачка Оля Полякова гайнула на відпочинок до Франції з дочкою Машею.

Проте нарвалася на критику від підписників у інстаграмі.

Прихильників збентежило фото зірки у купальнику.

Коментаторам здалося, що Полякова зробила пластичну операцію на грудях.

Співачка не забарилася і відповіла на хейт у сторіс, порадивши підписникам жити своїм життям.

Також по темі: Ice Bucket Challenge повернувся? Полякова облилася льодом у TikTok Засмагає на газоні. Полякова вкотре похизувалася довгими ногами Гарячі гастролі. Полякова запалила Буковель своїми танцями

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Марго Роббі.

Фото: polyakovamusic

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Оля Полякова, шоу-біз
29.07.2021 16:10



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