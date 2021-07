Ice Bucket Challenge повернувся? Полякова облилася льодом у TikTok

Співачка Оля Полякова знову здивувала своїх прихильників у TikTok.

Зірка вирішила згадати давній Ice Bucket Challenge та облилася водою на пляжі.

Відео Полякова розмістила на своїй сторінці у ТіkТоk.

Жартівливий допис зібрав понад п’ять тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: polyakovamusic

