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ICTV Ранок 16.07.2021 19:15
16.07.2021 19:15
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Ice Bucket Challenge повернувся? Полякова облилася льодом у TikTok


Співачка Оля Полякова знову здивувала своїх прихильників у TikTok. 

Зірка вирішила згадати давній Ice Bucket Challenge та облилася водою на пляжі.

Відео Полякова розмістила на своїй сторінці у ТіkТоk.

@polyakova_olya

Ice bucket challenge кто помнит?) #хочуврек

♬ Aesthetic – Xilo

Жартівливий допис зібрав понад п’ять тисяч вподобань.

Також по темі: Засмагає на газоні. Полякова вкотре похизувалася довгими ногами Смілива та сексуальна. Як Оля Полякова закликає весну в Єгипті Оля Полякова пірнула в сніг у купальнику

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про смішне відео Нікітюк.

Фото: polyakovamusic

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Оля Полякова, шоу-біз
16.07.2021 19:15



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