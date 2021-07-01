Засмагає на газоні. Полякова вкотре похизувалася довгими ногами

Українська королева ночі Оля Полякова знову похизувалася довгими ногами.
Знімки в бікіні зірка опублікувала у своєму інстаграм-блозі.
“1,2,3,4,5 ???? Голосуємо! Тижематьєй і у вашому віці на вихід”, – так підписала знімки Полякова.
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Проте не всі підписники співачки були в захваті від фото.
Дехто звинуватив артистку у фотошопі.
Більше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Дуа Ліпи.
Фото: polyakovamusic
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01.07.2021 20:20
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