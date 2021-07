Засмагає на газоні. Полякова вкотре похизувалася довгими ногами

Українська королева ночі Оля Полякова знову похизувалася довгими ногами.

Знімки в бікіні зірка опублікувала у своєму інстаграм-блозі.

“1,2,3,4,5 ???? Голосуємо! Тижематьєй і у вашому віці на вихід”, – так підписала знімки Полякова.

Проте не всі підписники співачки були в захваті від фото.

Дехто звинуватив артистку у фотошопі.

Більше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: polyakovamusic

