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ICTV Ранок 01.07.2021 20:20
01.07.2021 20:20
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Засмагає на газоні. Полякова вкотре похизувалася довгими ногами


Українська королева ночі Оля Полякова знову похизувалася довгими ногами.

Знімки в бікіні зірка опублікувала у своєму інстаграм-блозі.

“1,2,3,4,5 ???? Голосуємо! Тижематьєй і у вашому віці на вихід”, – так підписала знімки Полякова.

Також по темі: Гарячі гастролі. Полякова запалила Буковель своїми танцями Королева TikTok? Оля Полякова поділилася жартівливим відео Оля Полякова пірнула в сніг у купальнику

Проте не всі підписники співачки були в захваті від фото.

полякова фото

Дехто звинуватив артистку у фотошопі.

Більше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Дуа Ліпи.

Фото: polyakovamusic

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Оля Полякова, шоу-біз
01.07.2021 20:20



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