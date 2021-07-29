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ICTV Ранок 29.07.2021 12:47
29.07.2021 12:47
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Сонце з баштану. ТОП 5 корисних властивостей дині


Корисні властивості дині – чому потрібно їсти цей ароматний фрукт.

Яскрава, смачна, ароматна, а головне – корисна! Диня – один із головних фруктів кінця літа та початку осені. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе її цілющі властивості. Адже диня – це справжні солодкі ліки!

Лікувальні властивості дині

Захищає зір

Диня багата на вітамін A, який покращує зір та корисний для профілактики захворювань очей.

А в поєднанні з лютеїном, який теж міститься в дині, вітамін А суттєво знижує ризик розвитку катаракти.

Тож якщо регулярно вживати цей солодкий фрукт, зір не підведе до глибокої старості.

диня фото

Зміцнює жіноче здоров’я

Диня – один із лідерів за вмістом фолієвої кислоти, або ж вітаміну B9.

Завдяки цьому вона допомагає покращити жіноче здоров’я і попередити розвиток багатьох гінекологічних хвороб.

Диня особливо корисна для тих, хто планує стати мамою.

Адже фолієва кислота нормалізує гормональний фон і створює сприятливі умови для зачаття.

Підтримує чоловічу силу

Диня – потужний афродизіак. Причому, діє вона не гірше, ніж віа-гра!

Також по темі: ТОП-5 корисних перекусів у офісі Чому варто їсти баклажани: корисні властивості фіолетового овоча Манго для здоров’я: корисні властивості тропічного фрукта

А ще регулярне споживання  цієї солодкої баштанної культури – це хороша профілактика раку простати.

Тож у сезон диня має бути на чоловічому столі якомога частіше.

Бореться з акне

диня фото

Щоб позбутися акне та зробити шкіру сяючою, кілька разів на тиждень роби динні маски.

Рецепт простий. Подрібни м’якоть свіжої дині і нанеси на обличчя на 15 хвилин.

Після цього вмийся прохолодною водою, побалуй шкіру живильним кремом та посміхнися своєму відображенню в дзеркалі

Рятує від алергії

Якщо ніяк не можеш позбутися алергії – спробуй… динну ванну.

Задля цього в теплу воду влий склянку динного соку або просто покриши шкірку – та насолоджуйся хвилин 15-20.

Вважається, що така ванна ефективно долає напади алергії. Чому б не перевірити? 🙂

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кавуна.

Фото: Unsplash

Головне фото: Pixabay

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Теги: Здоров'я, корисні властивості
29.07.2021 12:47



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