Сонце з баштану. ТОП 5 корисних властивостей дині

Корисні властивості дині – чому потрібно їсти цей ароматний фрукт.

Яскрава, смачна, ароматна, а головне – корисна! Диня – один із головних фруктів кінця літа та початку осені. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе її цілющі властивості. Адже диня – це справжні солодкі ліки!

Диня багата на вітамін A, який покращує зір та корисний для профілактики захворювань очей.

А в поєднанні з лютеїном, який теж міститься в дині, вітамін А суттєво знижує ризик розвитку катаракти.

Тож якщо регулярно вживати цей солодкий фрукт, зір не підведе до глибокої старості.

Завдяки цьому вона допомагає покращити жіноче здоров’я і попередити розвиток багатьох гінекологічних хвороб.

Диня особливо корисна для тих, хто планує стати мамою.

Адже фолієва кислота нормалізує гормональний фон і створює сприятливі умови для зачаття.

А ще регулярне споживання цієї солодкої баштанної культури – це хороша профілактика раку простати.

Тож у сезон диня має бути на чоловічому столі якомога частіше.

Щоб позбутися акне та зробити шкіру сяючою, кілька разів на тиждень роби динні маски.

Рецепт простий. Подрібни м’якоть свіжої дині і нанеси на обличчя на 15 хвилин.

Після цього вмийся прохолодною водою, побалуй шкіру живильним кремом та посміхнися своєму відображенню в дзеркалі

Задля цього в теплу воду влий склянку динного соку або просто покриши шкірку – та насолоджуйся хвилин 15-20.

Вважається, що така ванна ефективно долає напади алергії. Чому б не перевірити? 🙂

