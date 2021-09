Чому варто їсти баклажани: корисні властивості фіолетового овоча

Чому потрібно їсти баклажани? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ТОП корисних властивостей цього красивого фіолетового овоча. Читай і запам’ятовуй!

Баклажан багатий на вітаміни групи В, які відповідають за стан нервової системи.

Саме тому цей яскравий овоч вважають натуральним антидепресантом.

Його вживання допомагає впоратися з поганим настроєм, хвилюванням та навіть безсонням.

Тож радимо щоразу включати його у свій раціон перед важливими подіями.

Баклажан – найкращий друг стрункої фігури. Він містить зовсім мало калорій.

Втім, завдяки високому вмісту клітковини, дає тривале відчуття ситості.

Тому його включають до складу багатьох дієт.

Крім того, баклажан допомагає кишечнику працювати, наче годинник, і покращує обмін речовин.

Ці властивості допомагають організму ефективно очищуватися та виводити шкідливі речовини.

Баклажани мають здатність виводити з організму шкідливий холестерин.

Деякі лікарі стверджують, що фіолетовий овоч робить це навіть ефективніше, ніж деякі медикаменти!

Такий ефект стає можливим завдяки наявності в баклажанах великої кількості пектину та клітковини.

Ці речовини майже не перетравлюються і слабко всмоктуються кишечником, але здатні вбирати в себе шкідливі елементи.

Тож регулярне вживання баклажанів – це відмінна профілактика атеросклерозу, ішемічної хвороби та інших серцево-судинних недугів.

Хочеш кинути курити? Просто заміни сигарети на… баклажани!

Завдяки високому вмісту вітаміну РР, також відомого як нікотинова кислота, цей овоч допомагає впоратися зі шкідливою звичкою.

Тож просто включи баклажани до свого щоденного раціону – і позбутися залежності стане дещо легше.

Баклажан відомий високим вмістом вітаміну С, який допомагає зміцнити імунну систему та ефективно захищає від застуди.

Адже саме він бере участь у формуванні імунного білка інтерферону, що має чинить потужну противірусну дію.

