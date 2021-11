Манго для здоров’я: корисні властивості тропічного фрукта

Корисні властивості манго.

Манго – екзотичний фрукт, який має безліч корисних властивостей.

Він надійшов до нас із Азії, користується величезним попитом серед українців і належить до фруктів, які мають низьку калорійність.

І хоч цей тропічний фрукт має безліч корисних властивостей, та це не означає, що ти мусиш їсти його щодня кілограмами.

Адже надмірне вживання, як мінімум викличе болі в шлунку.

Фото: Pixabay

