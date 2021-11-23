Манго для здоров’я: корисні властивості тропічного фрукта

Корисні властивості манго.
Манго – екзотичний фрукт, який має безліч корисних властивостей.
Він надійшов до нас із Азії, користується величезним попитом серед українців і належить до фруктів, які мають низьку калорійність.
Корисні властивості манго
- Манго містить вітаміни А, В, С, D, Е.
- Вітамін А відповідає за стан зубів, шкіри та волосся, а також за зір.
- Вітаміни групи В допоможуть впоратися зі стресом та підвищують стійкість організму до інфекцій.
- Вітамін С має більше користі, ніж ви собі уявляєте. Він покращує самопочуття, сон та апетит, а також є ворогом застуди. Адже допомагає швидше її побороти. Навіть маленький шматочок фрукта насичує організм необхідною кількістю вітаміну С.
- Вітамін D відповідає за пам’ять і стан м’язів.
- А вітамін Е відповідає за стан нашої шкіри, еластичність і, власне, молодість.
- Окрім того, манго містить у собі амінокислоти, які не наш організм сам не виробляє.
- Має кальцій, фосфор та залізо.
- Попри те, що манго – низькокалорійний продукт, він містить багато цукру: фруктозу, сахарозу, глюкозу, ксилозу, мальтозу. Тому Ранок у Великому Місті вимушений тебе попередити: якщо ти страждаєш на цукровий діабет, то від манго варто відмовитись. А в інших випадках цей фрукт покращує травлення.
І хоч цей тропічний фрукт має безліч корисних властивостей, та це не означає, що ти мусиш їсти його щодня кілограмами.
Адже надмірне вживання, як мінімум викличе болі в шлунку.
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