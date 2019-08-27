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ICTV / Ранок / 5 причин їсти кавун щодня / 27.08.2019 13:58
27.08.2019 13:58
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5 причин їсти кавун щодня

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Кавун – не лише смачна, але й дуже корисна ягода. Ранок у Великому Місті зібрав її лікувальні властивості в одному матеріалі.

1. Виводить токсини та рятує від похмілля

Сік кавуна природним чином вимиває з печінки токсичні речовини.

Саме тому після курсу лікування антибіотиками цю велику солодку ягоду рекомендують їсти  часто і великими порціями.

А якщо ввечері ти хильнув зайвого, ранок краще починати не з розсолу чи пива, а з кількох скибок кавуна.

Завдяки сечогінному ефекту, він швидко вимиє шкідливі речовини, які організм отримав разом із алкоголем. Тож уже за півгодини будеш, як огірок.

Також по темі: Експерти розповіли, як обрати смачний та безпечний кавун 5 арбузных способов продлить лето Юлия Зорий: На арбузах могу легко сбросить пару лишних килограммов

2. Захищає від раку

У складі кавуна міститься речовина лікопін. Цей пігмент відповідає за життєрадісний яскраво-червоний колір ягоди.

Але це ще не все. Лікопін – потужний антиоксидант, який є природним ворогом ракових клітин.

Дослідження доводять, що регулярне споживання кавуна зменшує ризик розвитку раку простати та молочної залози.

Дієтологи радять у сезон вживати 2-2,5 кг кавуна в день.

3. Заряджає енергією

Кавун містить цілу низку суперкорисних для організму мікроелементів.

А головні з них – калій  і магній, які називають мінералами енергії та хорошого настрою.

Особливо корисно з’їсти кілька шматочків кавуна після інтенсивного тренування – радять фітнес експерти.

Адже під час силових навантажень калій і магній виходять з організму разом із потом.

кавун фото

4. Корисний для зору

Кавун містить велику кількість вітаміну А. Він важливий для гостроти зору і захищає очі від інфекцій та запалення.

Втім, щоб побачити ефект від кавуна на власні очі, потрібно протягом усього сезону з’їдати хоча б по 100 грамів кавунової м’якоті на день.

5. Заміняє полівітамінний комплекс

Кавун досить містить у собі тааак багато корисних речовин, що легко може замінити цілий полівітамінний комплекс.

Зокрема, в його складі є вітаміни А, В1, В2, В6, В9, С, Е, Н та РР, а також мінерали калій, натрій, кальцій, залізо, фосфор та магній.

Тож за хорошим настроєм та міцним імунітетом краще вирушай не в аптеку, а на базар.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати кавун без нітратів.

Аліна Литвиненко

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Теги: Аліна Литвиненко, Здоров'я
27.08.2019 13:58
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