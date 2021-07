Вдома і без макіяжу. Каменських показала свій ідеальний ранок

Українська співачка Настя Каменських показала свій ідеальний ранок.

Відео зірка розмістила у своєму інстаграмі.

Зірка опублікувала свої ранкові ритуали та процес приготування сніданку.

“Як же смачно прокинутися вдома”, – так прокоментувала свій пост Настя.

Допис уже зібрав близько пів мільйона переглядів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: kamenskux

