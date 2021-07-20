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ICTV Ранок 20.07.2021 20:25
20.07.2021 20:25
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Вдома і без макіяжу. Каменських показала свій ідеальний ранок


Українська співачка Настя Каменських показала свій ідеальний ранок.

Відео зірка розмістила у своєму інстаграмі.

Зірка опублікувала свої ранкові ритуали та процес приготування сніданку.

“Як же смачно прокинутися вдома”, – так прокоментувала свій пост Настя.

Допис уже зібрав близько пів мільйона переглядів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про топ холостяків України.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Настя Каменських, шоу-біз
20.07.2021 20:25



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