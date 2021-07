Їсти у задоволення. Поради від дієтолога Мей Маск

Поради від дієтолога-нутриціолога Мей Маск.

Мей Маск – мама видатного винахідника, засновника компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска.

Проте вона не лише знає, як виховувати успішних дітей.

Мей зуміла побудувати блискучу модельну кар’єру, а також здобула освіту дієтолога та нутриціолога.

Зараз вона читає тематичні лекції у Канаді та США, а також консультує приватно.

Порадами щодо харчування місіс Маск ділиться і у своїй книзі “Жінка, яка має план”.

Ранок у Великому Місті зібрав для вас найцікавіші.

Мей Маск каже, що вживання алкоголю нерідко підштовхує нас їсти більше.

Тому тим, хто хоче тримати себе у формі, варто обмежити його вживання.

Як пише сама Мей, після її улюбленого напою (ром з дієтичною колою) у неї підживлюється апетит.

І зазвичай хочеться з’їсти чогось шкідливого. Наприклад, горішків або чипсів.

Мей Маск упевнена: для того, щоб не переїдати, потрібно вирішити усі свої проблеми.

Часто ми відчуваємо потяг до їжі не через голод.

Нами керують втома, проблеми на роботі або в стосунках.

Якщо ви помічаєте, що переїдаєте через роботу, спробуйте змінити колектив або перейти в інший філіал компанії.

Якщо це неможливо, залишіть на роботі тільки корисні перекуси.

За словами дієтолога, вона дозволяє собі пити дієтичну колу.

Проте не більше однієї склянки на день.

Окрім цього, Мей п’є чай і каву з молоком та підсолоджувачем.

Вона стверджує, що такі речі відносно є дрібницями.

Не можна змушувати себе пити те, що не до вподоби.

Якщо ви любите чорний чай, то не обов’язково замінювати його зеленим.

Запорука здоров’я – правильна система харчування.

Ваш сніданок має бути простим, швидким і смачним.

Снідати можна багатими на клітковину пластівцями, овочами та фруктами.

Цей прийом їжі задає тон усьому дню, тому варто зробити так, щоб ранкові сттрави були улюбленими та водночас корисними.

Сідайте за стіл лише тоді, коли справді голодні.

Харчуйтеся часто, проте невеликими порціями, а також намагайтеся не їсти з сьомої вечора до восьмої ранку.

Дотримуйтеся режиму харчування і в подорожах.

Навіть якщо мандрівка триває недовго, Мей Маск завжди має із собою банан або сухофрукти.

Перед тим, як поселитися до готелю, дієтолог просить прибрати з номеру усі снеки та перекуси.

Якщо місіс Маск планує іти до ресторану, то перед цим випиває склянку йогурта або молока.

Робить це для того, щоб в очікуванні замовлення не з’їсти усю тарілку хліба.

Вечеряє дієтолог зазвичай супом.

Фото: mayemusk

