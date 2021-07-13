У ванні з пінкою. Каменських показала, як рятується від спеки

Настя Каменських поскаржилася прихильникам на спеку.
У своєму інстаграмі зірка опублікувала світлини із ванни.
На фото співачка позує із “зачіскою” з пінки.Також по темі: Стопа 48 розміру? Нове фото Каменських здивувало підписників Мексиканські вайби. Каменських похизувалася фігурою у бікіні «Прекрасна мить». Каменських підкорила прихильників романтичними світлинами
Каменських зізналася, що важко переносить високі температури повітря.
Я завжди дуже любила літо! І завжди з нетерпінням чекала настання цієї пори! Але цього року мій організм зовсім не хоче сприймати це пекло. На сцену хочеться виходити в купальнику, — прокоментувала Каменських.
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Фото: kamenskux