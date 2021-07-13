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ICTV Ранок 13.07.2021 17:00
13.07.2021 17:00
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У ванні з пінкою. Каменських показала, як рятується від спеки


Настя Каменських поскаржилася прихильникам на спеку. 

У своєму інстаграмі зірка опублікувала світлини із ванни.

На фото співачка позує із “зачіскою” з пінки.

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Каменських зізналася, що важко переносить високі температури повітря.

Я завжди дуже любила літо! І завжди з нетерпінням чекала настання цієї пори! Але цього року мій організм зовсім не хоче сприймати це пекло. На сцену хочеться виходити в купальнику, —  прокоментувала Каменських.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ вагітних зірок.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Настя Каменських, шоу-біз
13.07.2021 17:00



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