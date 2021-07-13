У ванні з пінкою. Каменських показала, як рятується від спеки

Настя Каменських поскаржилася прихильникам на спеку.

У своєму інстаграмі зірка опублікувала світлини із ванни.

На фото співачка позує із “зачіскою” з пінки.

Каменських зізналася, що важко переносить високі температури повітря.

Я завжди дуже любила літо! І завжди з нетерпінням чекала настання цієї пори! Але цього року мій організм зовсім не хоче сприймати це пекло. На сцену хочеться виходити в купальнику, — прокоментувала Каменських.