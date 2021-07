Чергова відпустка. Кім Кардашян відпочиває на острові

Американська світська левиця знову поїхала на відпочинок.

Новими світлинами з відпустки зірка поділилася у своєму інстаграмі.

За словами знаменитості, зараз вона відпочиває на улюбленому острові.

Допис Кардашян уже зібрав майже три мільйони вісімсот тисяч уподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: kimkardashian

