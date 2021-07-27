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ICTV Ранок 27.07.2021 18:50
27.07.2021 18:50
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Чергова відпустка. Кім Кардашян відпочиває на острові


Американська світська левиця знову поїхала на відпочинок.

Новими світлинами з відпустки зірка поділилася у своєму інстаграмі.

За словами знаменитості, зараз вона відпочиває на улюбленому острові.

Допис Кардашян уже зібрав майже три мільйони вісімсот тисяч уподобань.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети дієти Еліни Світоліної.

Фото: kimkardashian

 

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Кім Кардашьян, шоу-біз
27.07.2021 18:50



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