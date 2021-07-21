Привіт із 2008. Кім Кардашян поділилася архівним фото

Американська 40-річна світська левиця Кім Кардашян опублікувала архівні фото.
Світлиною у ковбойському стилі зірка поділилася у своєму інстаграмі.
Як зазначила сама Кім, знімок вона зробила ще у 2008.
Допис знаменитості вже зібрав майже три з половиною мільйонів переглядів.
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Нагадаємо, раніше ми писали про топ українських холостяків.
Фото: kimkardashian
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21.07.2021 16:30
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