Дієта Еліни Світоліної: як харчується «перша ракетка» України

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна – не останню роль у її чудовій спортивній формі Світоліної грає правильне харчування. Ранок у Великому Місті вирішив зібрати усі секрети її дієти в одному матеріалі.

Еліна п’є дуже багато води – мінімум 4 літри на день! За словами спортсменки, це допомагає відновити сили після напружених тренувань та не дає м’язам «пересихати».

Якщо знехтувати цим правилом, можна отримати розтягнення, судоми та інші небезпечні травми. Тож вода для Еліни – основа всіх основ.

Втім, варто зазначити такий питний режим підходить для професійних спортсменів. Тим, хто веде не настільки активний спосіб життя, достатньо випивати 1,5-2 літри води на день.

Еліна майже ні в чому собі не відмовляє. Каже, головне, щоб харчування було збалансованим.

Еліна упевнена: повністю відмовлятись від солодкого – не варто.

Їсти смаколики можна, і навіть потрібно. Але лише зранку. І головне – в міру. Тож тенісистка може і шоколадку з’їсти, і морозиво.

Щоправда, під час підготовки до важливих змагань, вона таки відмовляє собі в солодкому. Мовляв, це дуже розслабляє, а м’язи повинні бути в тонусі.

Хоч зірка українського тенісу і не вегетаріанка, але м’ясо їсть вкрай рідко. За рік може скуштувати щось м’ясне лише кілька разів, а може і взагалі – жодного разу.

Причому, справа тут зовсім не в переконаннях. Просто їй не дуже подобається смак м’ясних страв, та ще й після їх споживання вона відчуває важкість у шлунку. А це може негативно вплинути на спортивні результати.

Натомість вона обирає легкий білок, наприклад, рибу.

Світоліна не їсть фаст-фуд. Тож гамбургери, картопля фрі, нагетси – все це не для неї.

Еліна любить готувати, втім через напружений графік рідко встигає це робити. Коронне блюдо тенісистки – кіноа з відварними овочами. Зізнається: може їсти цю страву хоч 4 дні поспіль.

