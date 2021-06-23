У міні-бікіні. Кім Кардашян показала, як грає в теніс

Кім Кардашян показала, як грає в теніс.
Спокусливими знімками 40-річна американська левиця поділилася у своєму інстаграм-блозі.
На світлинах зірка позує у міні-бікіні та тримає ракетку.
“Хто зі мною в теніс?” – підписала свої фото Кім.
Пост Кардашян уже зібрав майже чотири з половиною мільйони вподобань.
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Фото: giphy
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23.06.2021 14:50
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