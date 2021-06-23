У міні-бікіні. Кім Кардашян показала, як грає в теніс

Кім Кардашян показала, як грає в теніс.

Спокусливими знімками 40-річна американська левиця поділилася у своєму інстаграм-блозі.

На світлинах зірка позує у міні-бікіні та тримає ракетку.

“Хто зі мною в теніс?” – підписала свої фото Кім.

Пост Кардашян уже зібрав майже чотири з половиною мільйони вподобань.

Детальніше про цю та інші зіркові новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про роман Джей Ло та Бена Аффлека.

Фото: giphy

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