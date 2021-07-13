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ICTV Ранок 13.07.2021 21:20
13.07.2021 21:20
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Знову пікантні знімки? Кім Кардашян поділилася відвертим фото


Американська світська левиця Кім Кардашян продовжує дивувати прихильників.

Цього разу зірка поділилася дуже відвертим фото у фіолетовому бікіні у своєму інстаграмі.

Також по темі: Кім Кардашян без макіяжу похизувалася формами на відпочинку У міні-бікіні. Кім Кардашян показала, як грає в теніс Alyona Alyona спародіювала Кім Кардашян та написала про відверте

Смілива світлина знаменитості вже зібрала понад шість мільйонів уподобань.

Прокоментували знімок майже сорок тисяч користувачів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ вагітних зірок.

Фото: kimkardashian

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Кім Кардашьян, шоу-біз
13.07.2021 21:20



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