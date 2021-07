Знову пікантні знімки? Кім Кардашян поділилася відвертим фото

Американська світська левиця Кім Кардашян продовжує дивувати прихильників.

Цього разу зірка поділилася дуже відвертим фото у фіолетовому бікіні у своєму інстаграмі.

Смілива світлина знаменитості вже зібрала понад шість мільйонів уподобань.

Прокоментували знімок майже сорок тисяч користувачів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: kimkardashian

