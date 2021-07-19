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ICTV Ранок 19.07.2021 11:30
19.07.2021 11:30
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Амбасадорка української вишиванки. Модні образи Ольги Сумської


Модні луки Ольги Сумської — добірка Ранку у Великому Місті. 

54-річна акторка Ольга Сумська може похизуватися красою та стилем.

Українська “Роксолана” має гарний смак і дивує прихильників модними луками.

Ми зібрали найяскравіші образи зірки.

Топ модних луків Ольги Сумської

Леді Елегантність 

Для створення цього образу Сумська обрала класичне чорне пальто та білу сорочку.

Лук доповнили легкі локони та нюдовий макіяж.

Амбасадорка вишиванка

Вишиванка — незамінна річ гардеробу Сумської.

Актриса залюбки носить довгі сукні з орнаментами, доповнює ними свої образи.

Зазвичай вишиванки знаменитості мають об’ємні рукави.

Родзинкою деяких луків Ольги є традиційний віночок.

Довгі сукні 

Сукні додають жіночності образам Сумської.

Зірка часто використовує цікаве поєднання кольорів.

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У цьому луці актриси є і яскрава бірюза, і спокійні бежеві тони.

А стильна куртка та рюкзак не навантажує образ, а додає йому елегантності.

Total red

У такому костюмі неможливо не лишатися непомітною.

Для створення яскравого червоного образу Сумська обрала ще й туфлі в один тон та класичну білу сорочку.

Стильний кежуал 

У цьому луці для фотосесії Ольга поєднала жовту спідницю міді та білу сорочку з відкритими плечима.

Образ актриса доповнила масивним взуттям із застібками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стильні образи Ірини Федишин.

Фото: olgasumska

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Теги: зірки, мода, Ольга Сумська
19.07.2021 11:30



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