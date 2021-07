Амбасадорка української вишиванки. Модні образи Ольги Сумської

Модні луки Ольги Сумської — добірка Ранку у Великому Місті.

54-річна акторка Ольга Сумська може похизуватися красою та стилем.

Українська “Роксолана” має гарний смак і дивує прихильників модними луками.

Ми зібрали найяскравіші образи зірки.

Для створення цього образу Сумська обрала класичне чорне пальто та білу сорочку.

Лук доповнили легкі локони та нюдовий макіяж.

Вишиванка — незамінна річ гардеробу Сумської.

Актриса залюбки носить довгі сукні з орнаментами, доповнює ними свої образи.

Зазвичай вишиванки знаменитості мають об’ємні рукави.

Родзинкою деяких луків Ольги є традиційний віночок.

Сукні додають жіночності образам Сумської.

Зірка часто використовує цікаве поєднання кольорів.

У цьому луці актриси є і яскрава бірюза, і спокійні бежеві тони.

А стильна куртка та рюкзак не навантажує образ, а додає йому елегантності.

У такому костюмі неможливо не лишатися непомітною.

Для створення яскравого червоного образу Сумська обрала ще й туфлі в один тон та класичну білу сорочку.

У цьому луці для фотосесії Ольга поєднала жовту спідницю міді та білу сорочку з відкритими плечима.

Образ актриса доповнила масивним взуттям із застібками.

