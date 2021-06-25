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ICTV Ранок 25.06.2021 20:10
25.06.2021 20:10
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У купальнику і з коктейлем. Леся Нікітюк похизувалась своєю “руколою”


Телеведуча Леся Нікітюк знову потішила підписників свого Instagram новим знімком у купальнику.

І з коктейлем у руках , зірка сфотографувалась на тлі куща троянд:

Бачили дівчата, яка в мене рукола? —  підписала Нікітюк.

Зелень у кадрі й справді була — нею був прикрашений стакан.

Проте її, схоже, мало хто знайшов.

“Більше на петрушку схоже” і “Руколу руками не чіпати!”, —  реагували коментатори.

Також по темі: Ну дуже гаряче! Настя Каменських похизувалась фото з відпочинку Осідлати єдинорога. Леся Нікітюк поділилась кумедним відео у своєму Instagram І знову фото з пляжу. Даша Астаф'єва похизувалась пишним декольте

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, де Лесі Нікітюк спиться найсолодше.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: інстаграм зірок, Леся Нікітюк
25.06.2021 20:10



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