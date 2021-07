Відтепер офіційно. Джей Ло підтвердила стосунки з Беном Аффлеком спільною світлиною

52-річна американська співачка Дженніфер Лопес офіційно підтвердила свої стосунки з актором Беном Аффлеком.

Зірка опублікувала фото їхнього поцілунку у своєму інстаграмі.

Сталося це на день народження Джей Ло.

Зауважимо, що раніше папараці не раз бачили закоханих разом, проте пара свій зв’язок не коментувала.

Лопес та Аффлек відновили взаємини після майже 20 років з моменту розриву.

У 2002 вони планували одружитися, проте скасували весілля.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: jlo

