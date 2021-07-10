Фатальна пристрасть і не тільки. ТОП-7 фільмів із гарячою Джей Ло

Добірка фільмів, у яких зіграла пристрасна Джей Ло.
Вона вже доволі давно є секс-символом всесвітнього масштабу.
Її запальні пісні, пристрасні танці та геніальні ролі не можливо забути.
Так, мова про одну з найгарячіших американок, яка, схоже, поєднала в собі всі можливі таланти, — Дженніфер Лопес.Також по темі: Від комедії до триллера: ТОП-5 фільмів з Ніколь Кідман на будь-який смак Такий різний, але все одно прекрасний: найкращі фільми з Бредом Піттом Витончена, але з характером: фільми з Наталі Портман, за які ми її так любимо
Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку кіно з її участю на будь-який смак.
Обирай, що тобі до вподоби, і проводь час у приємній та гарячій компанії Джей Ло.
ТОП-7 фільмів з Джей Ло
Шахрайки з Волл-Стріт
Рік випуску: 2019
Рейтинг IMDb: 6,3
Почнемо з найбільш свіжого варіанту.
Не лише Джей Ло, а й Лілі Рейнгат, Констанс Ву, Сardi B та багато інших відомих красунь перевтілились у ролі стриптизерок. Тому буде мега спекотно!
До того ж, фільм “Шахрайки з Волл-Стріт” заснований на реальних подіях.
Сюжет
Події розгортаються навколо танцівниць елітного клубу.
Життя героїнь зовсім не безхмарне: фінансова криза кінця двохтисячних торкнулася і їх.
Одні втратили накопичення, інші зіткнулися з занепадом галузі в цілому. Загалом, прийшла пора зробити рішучі кроки для поліпшення свого становища.
Група танцівниць розробляє план збагачення. Вони продумують навіть дрібні деталі і розуміють: мало хто з жертв махінацій зважиться піти в поліцію…
Очі янгола
Рік випуску: 2001
Рейтинг IMDb: 5,6
Ця драматична стрічка приверне увагу всіх, хто полюбляє історії про пристрасне кохання.
Тобто її варто глянути усім. Хоча б для того, щоб побачити, наскільки ж Дженніфер пасує поліцейська форма.
Сюжет
Шерон працює в поліції і настільки віддана роботі, що досі живе сама.
У неї напружені стосунки з батьками і братом, вона потребує любові та розуміння, і знаходить їх в особі незнайомця на ім’я Кетч, який рятує їй життя під час невдалої поліцейської операції.
Кетч допомагає людям, і незабаром Шерон розуміє, що все це йде від якоїсь трагедії, що сталася в його минулому…
Покоївка з Мангеттену
Рік випуску: 2002
Рейтинг IMDb: 5,3
Бувають вечори, коли зовсім не хочеться переживати бурю емоцій.
Якщо у тебе настрій “під ромком”, то мусиш глянути цю романтичну історію Попелюшки…
Банально, але так красиво!
Сюжет
Маріса Вентура — мати-одиначка, яка працює покоївкою у розкішному готелі на Мангеттені.
Вона має бездоганну репутацію, і повну довіру своїх колег та начальства.
Під час милування чужою сукнею у номер входить сенатор-мільйонер, який проводить виборчу компанію.
Не встоявши від краси і грації Маріси, багатій втрачає голову, і закохується у покоївку…
Паркер
Рік випуску: 2013
Рейтинг IMDb: 6,2
А тепер — час для кримінальних трилерів.
Непередбачувані сюжетні повороти, напруга і, звісно, ж пристрасть.
Із таким вибуховим міксом ти точно не знудишся.
Сюжет
Паркер — професійний злодій, якого вирішили «кинути» і не заплатити його частку в черговому пограбуванні.
При цьому ледь не вбивши його.
Такого він пробачити їм не міг і тому вирішує знайти колишніх компаньйонів і повернути те, що йому по праву належить…
Фатальна пристрасть
Рік випуску: 2015
Рейтинг IMDb: 4,7
Ще одна історія зовсім не звичного кохання.
Приготуйся хвилюватись за Джей Ло і добряче покататись на емоційних качелях.
Сюжет
Головна героїня трилеру Клер Петерсон важко переживає зраду чоловіка і ніяк не може зважитися на розлучення, хоча він давно вже не живе з нею.
Вона мешкає у будинку разом зі своїм сином Кевіном і намагається не падати духом.
Несподівано в її житті з’являється сусідський хлопець Ной, який намагається залицятися до неї, незважаючи на те, що Клер старша за нього.
Він постійно шукає привід зайти в гості, заводить міцну дружбу з її сином і навіть переходить до його класу в коледжі.
З часом нав’язлива увага з боку сусіда переростає у справжнє переслідування…
Поза полем зору
Рік випуску: 1998
Рейтинг IMDb: 7,0
Ну дуже красиво Дженніфер Лопес вписується у кримінальні історії.
Чи то вони пасують під її запальний темперамент…
Сюжет
Грабіжник банків, Джек, втікає з в’язниці, за допомоги свого приятеля.
Незабаром він вже потрапляє у нову халепу: Джек захопив в заручники федерального Маршала, Карен.
У напруженій ситуації починає зароджуватися пристрасний роман між злочинцем і законницею…
Запасний план
Рік випуску: 2010
Рейтинг IMDb: 5,4
Наостанок, згадаємо про красиву комедійну історію.
Якщо хочеш влаштувати собі позитивний вечір, прихопи попкорн і занурюйся у невимушену атмосферу “Запасного плану”.
Сюжет
Зневірившись зустріти свого судженого, Зої вдалася до делікатної процедури по штучному заплідненню.
Але у таксі зустріла хлопця, який її дуже сильно зацікавив.
Стен відразу ж намагається зачарувати Зої і у нього це виходить.
Яким же сюрпризом стало для нього те, що Зої вагітна, та ще і двійнею…
Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі фільми з Пенелопою Крус.
Фото: gifer