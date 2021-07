Фатальна пристрасть і не тільки. ТОП-7 фільмів із гарячою Джей Ло

Добірка фільмів, у яких зіграла пристрасна Джей Ло.

Вона вже доволі давно є секс-символом всесвітнього масштабу.

Її запальні пісні, пристрасні танці та геніальні ролі не можливо забути.

Так, мова про одну з найгарячіших американок, яка, схоже, поєднала в собі всі можливі таланти, — Дженніфер Лопес.

Обирай, що тобі до вподоби, і проводь час у приємній та гарячій компанії Джей Ло.

Обирай, що тобі до вподоби, і проводь час у приємній та гарячій компанії Джей Ло.

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 6,3

Почнемо з найбільш свіжого варіанту.

Не лише Джей Ло, а й Лілі Рейнгат, Констанс Ву, Сardi B та багато інших відомих красунь перевтілились у ролі стриптизерок. Тому буде мега спекотно!

До того ж, фільм “Шахрайки з Волл-Стріт” заснований на реальних подіях.

Сюжет

Події розгортаються навколо танцівниць елітного клубу.

Життя героїнь зовсім не безхмарне: фінансова криза кінця двохтисячних торкнулася і їх.

Одні втратили накопичення, інші зіткнулися з занепадом галузі в цілому. Загалом, прийшла пора зробити рішучі кроки для поліпшення свого становища.

Група танцівниць розробляє план збагачення. Вони продумують навіть дрібні деталі і розуміють: мало хто з жертв махінацій зважиться піти в поліцію…

Рік випуску: 2001

Рейтинг IMDb: 5,6

Ця драматична стрічка приверне увагу всіх, хто полюбляє історії про пристрасне кохання.

Тобто її варто глянути усім. Хоча б для того, щоб побачити, наскільки ж Дженніфер пасує поліцейська форма.

Сюжет

Шерон працює в поліції і настільки віддана роботі, що досі живе сама.

У неї напружені стосунки з батьками і братом, вона потребує любові та розуміння, і знаходить їх в особі незнайомця на ім’я Кетч, який рятує їй життя під час невдалої поліцейської операції.

Кетч допомагає людям, і незабаром Шерон розуміє, що все це йде від якоїсь трагедії, що сталася в його минулому…

Рік випуску: 2002

Рейтинг IMDb: 5,3

Бувають вечори, коли зовсім не хочеться переживати бурю емоцій.

Якщо у тебе настрій “під ромком”, то мусиш глянути цю романтичну історію Попелюшки…

Банально, але так красиво!

Сюжет

Маріса Вентура — мати-одиначка, яка працює покоївкою у розкішному готелі на Мангеттені.

Вона має бездоганну репутацію, і повну довіру своїх колег та начальства.

Під час милування чужою сукнею у номер входить сенатор-мільйонер, який проводить виборчу компанію.

Не встоявши від краси і грації Маріси, багатій втрачає голову, і закохується у покоївку…

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDb: 6,2

А тепер — час для кримінальних трилерів.

Непередбачувані сюжетні повороти, напруга і, звісно, ж пристрасть.

Із таким вибуховим міксом ти точно не знудишся.

Сюжет

Паркер — професійний злодій, якого вирішили «кинути» і не заплатити його частку в черговому пограбуванні.

При цьому ледь не вбивши його.

Такого він пробачити їм не міг і тому вирішує знайти колишніх компаньйонів і повернути те, що йому по праву належить…

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDb: 4,7

Ще одна історія зовсім не звичного кохання.

Приготуйся хвилюватись за Джей Ло і добряче покататись на емоційних качелях.

Сюжет

Головна героїня трилеру Клер Петерсон важко переживає зраду чоловіка і ніяк не може зважитися на розлучення, хоча він давно вже не живе з нею.

Вона мешкає у будинку разом зі своїм сином Кевіном і намагається не падати духом.

Несподівано в її житті з’являється сусідський хлопець Ной, який намагається залицятися до неї, незважаючи на те, що Клер старша за нього.

Він постійно шукає привід зайти в гості, заводить міцну дружбу з її сином і навіть переходить до його класу в коледжі.

З часом нав’язлива увага з боку сусіда переростає у справжнє переслідування…

Рік випуску: 1998

Рейтинг IMDb: 7,0

Ну дуже красиво Дженніфер Лопес вписується у кримінальні історії.

Чи то вони пасують під її запальний темперамент…

Сюжет

Грабіжник банків, Джек, втікає з в’язниці, за допомоги свого приятеля.

Незабаром він вже потрапляє у нову халепу: Джек захопив в заручники федерального Маршала, Карен.

У напруженій ситуації починає зароджуватися пристрасний роман між злочинцем і законницею…

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDb: 5,4

Наостанок, згадаємо про красиву комедійну історію.

Якщо хочеш влаштувати собі позитивний вечір, прихопи попкорн і занурюйся у невимушену атмосферу “Запасного плану”.

Сюжет

Зневірившись зустріти свого судженого, Зої вдалася до делікатної процедури по штучному заплідненню.

Але у таксі зустріла хлопця, який її дуже сильно зацікавив.

Стен відразу ж намагається зачарувати Зої і у нього це виходить.

Яким же сюрпризом стало для нього те, що Зої вагітна, та ще і двійнею…

