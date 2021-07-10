Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 10.07.2021 20:15
10.07.2021 20:15
Поділитися

Фатальна пристрасть і не тільки. ТОП-7 фільмів із гарячою Джей Ло


Добірка фільмів, у яких зіграла пристрасна Джей Ло.

Вона вже доволі давно є секс-символом всесвітнього масштабу.

Її запальні пісні, пристрасні танці та геніальні ролі не можливо забути.

Так, мова про одну з найгарячіших американок, яка, схоже, поєднала в собі всі можливі таланти, — Дженніфер Лопес.

Також по темі: Від комедії до триллера: ТОП-5 фільмів з Ніколь Кідман на будь-який смак Такий різний, але все одно прекрасний: найкращі фільми з Бредом Піттом Витончена, але з характером: фільми з Наталі Портман, за які ми її так любимо

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку кіно з її участю на будь-який смак.

Обирай, що тобі до вподоби, і проводь час у приємній та гарячій компанії Джей Ло.

ТОП-7 фільмів з Джей Ло

Шахрайки з Волл-Стріт

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 6,3

Почнемо з найбільш свіжого варіанту.

Не лише Джей Ло, а й Лілі Рейнгат, Констанс Ву, Сardi B та багато інших відомих красунь перевтілились у ролі стриптизерок. Тому буде мега спекотно!

До того ж, фільм “Шахрайки з Волл-Стріт” заснований на реальних подіях.

Сюжет

Події розгортаються навколо танцівниць елітного клубу.

Життя героїнь зовсім не безхмарне: фінансова криза кінця двохтисячних торкнулася і їх.

Одні втратили накопичення, інші зіткнулися з занепадом галузі в цілому. Загалом, прийшла пора зробити рішучі кроки для поліпшення свого становища.

Група танцівниць розробляє план збагачення. Вони продумують навіть дрібні деталі і розуміють: мало хто з жертв махінацій зважиться піти в поліцію…

Очі янгола

Рік випуску: 2001

Рейтинг IMDb: 5,6

Ця драматична стрічка приверне увагу всіх, хто полюбляє історії про пристрасне кохання.

Тобто її варто глянути усім. Хоча б для того, щоб побачити, наскільки ж Дженніфер пасує поліцейська форма.

Сюжет

Шерон працює в поліції і настільки віддана роботі, що досі живе сама.

У неї напружені стосунки з батьками і братом, вона потребує любові та розуміння, і знаходить їх в особі незнайомця на ім’я Кетч, який рятує їй життя під час невдалої поліцейської операції.

Кетч допомагає людям, і незабаром Шерон розуміє, що все це йде від якоїсь трагедії, що сталася в його минулому…

Покоївка з Мангеттену

Рік випуску: 2002          

Рейтинг IMDb: 5,3

Бувають вечори, коли зовсім не хочеться переживати бурю емоцій.

Якщо у тебе настрій “під ромком”, то мусиш глянути цю романтичну історію Попелюшки…

Банально, але так красиво!

Сюжет

Маріса Вентура — мати-одиначка, яка працює покоївкою у розкішному готелі на Мангеттені.

Вона має бездоганну репутацію, і повну довіру своїх колег та начальства.

Під час милування чужою сукнею у номер входить сенатор-мільйонер, який проводить виборчу компанію.

Не встоявши від краси і грації Маріси, багатій втрачає голову, і закохується у покоївку…

Паркер

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDb: 6,2

А тепер — час для кримінальних трилерів.

Непередбачувані сюжетні повороти, напруга і, звісно, ж пристрасть.

Із таким вибуховим міксом ти точно не знудишся.

Сюжет

Паркер — професійний злодій, якого вирішили «кинути» і не заплатити його частку в черговому пограбуванні.

При цьому ледь не вбивши його.

Такого він пробачити їм не міг і тому вирішує знайти колишніх компаньйонів і повернути те, що йому по праву належить…

Фатальна пристрасть

Рік випуску: 2015         

Рейтинг IMDb: 4,7

Ще одна історія зовсім не звичного кохання.

Приготуйся хвилюватись за Джей Ло і добряче покататись на емоційних качелях.

Сюжет

Головна героїня трилеру Клер Петерсон важко переживає зраду чоловіка і ніяк не може зважитися на розлучення, хоча він давно вже не живе з нею.

Вона мешкає у будинку разом зі своїм сином Кевіном і намагається не падати духом.

Несподівано в її житті з’являється сусідський хлопець Ной, який намагається залицятися до неї, незважаючи на те, що Клер старша за нього.

Він постійно шукає привід зайти в гості, заводить міцну дружбу з її сином і навіть переходить до його класу в коледжі.

З часом нав’язлива увага з боку сусіда переростає у справжнє переслідування…

Поза полем зору

Рік випуску: 1998               

Рейтинг IMDb: 7,0

Ну дуже красиво Дженніфер Лопес вписується у кримінальні історії.

Чи то вони пасують під її запальний темперамент…

Сюжет

Грабіжник банків, Джек, втікає з в’язниці, за допомоги свого приятеля.

Незабаром він вже потрапляє у нову халепу: Джек захопив в заручники федерального Маршала, Карен.

У напруженій ситуації починає зароджуватися пристрасний роман між злочинцем і законницею…

Запасний план

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDb: 5,4

Наостанок, згадаємо про красиву комедійну історію.

Якщо хочеш влаштувати собі позитивний вечір, прихопи попкорн і занурюйся у невимушену атмосферу “Запасного плану”.

Сюжет

Зневірившись зустріти свого судженого, Зої вдалася до делікатної процедури по штучному заплідненню.

Але у таксі зустріла хлопця, який її дуже сильно зацікавив.

Стен відразу ж намагається зачарувати Зої і у нього це виходить.

Яким же сюрпризом стало для нього те, що Зої вагітна, та ще і двійнею…

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі фільми з Пенелопою Крус.

Фото: gifer

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Дженніфер Лопес, кіно, фільми
10.07.2021 20:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send