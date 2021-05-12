У леопардовому костюмі. Брітні Спірс показала запальні танці

Брітні Спірс здивувала танцями у леопардовому костюмі.
39-річна американська співачка Брітні Спірс показала в інстаграмі знімки в леопардовому комбінезоні.
Зірка запустила цілу серію постів у такому вбранні.
Міс киця полюбляє кусатись. Будьте обережні, пані та панове, – прокоментувала Брітні.
Не обійшлося і без традиційних “диких” танців від співачки.
Хореографія Спірс зібрала вже понад мільйон переглядів.Також по темі: Спокуслива Брітні Спірс у купальнику: що зірки викладають в Instagram Брітні Спірс, Девід Бекхем, Ірма Вітовська: які погані звички мають зірки Брітні Спірс випадково спалила спортзал і поділилась цим в Instagram
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Нагадаємо, раніше ми писали про Брітні Спірс без макіяжу.
Фото: britneyspears