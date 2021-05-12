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ICTV Ранок 12.05.2021 20:35
12.05.2021 20:35
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У леопардовому костюмі. Брітні Спірс показала запальні танці


Брітні Спірс здивувала танцями у леопардовому костюмі.

39-річна американська співачка Брітні Спірс показала в інстаграмі знімки в леопардовому комбінезоні.

Зірка запустила цілу серію постів у такому вбранні.

Міс киця полюбляє кусатись. Будьте обережні, пані та панове, – прокоментувала Брітні.

Не обійшлося і без традиційних “диких” танців від співачки.

Хореографія Спірс зібрала вже понад мільйон переглядів.

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Більше зіркових новин дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про Брітні Спірс без макіяжу.

Фото: britneyspears

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Теги: інстаграм зірок, Брітні Спірс
12.05.2021 20:35



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