У леопардовому костюмі. Брітні Спірс показала запальні танці

Брітні Спірс здивувала танцями у леопардовому костюмі.

39-річна американська співачка Брітні Спірс показала в інстаграмі знімки в леопардовому комбінезоні.

Зірка запустила цілу серію постів у такому вбранні.

Міс киця полюбляє кусатись. Будьте обережні, пані та панове, – прокоментувала Брітні.

Не обійшлося і без традиційних “диких” танців від співачки.

Хореографія Спірс зібрала вже понад мільйон переглядів.

Більше зіркових новин дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про Брітні Спірс без макіяжу.

Фото: britneyspears

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