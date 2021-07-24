Корисно і недорого. Бюджетні продукти, які дарують здоров’я

Недорогі продукти, які зможуть покращити здоров’я.
Харчуватися потрібно корисно і правильно, проте не завжди є ресурси купувати дорогі продукти.
Але засмучуватися не варто. Подарувати здоров’я зможуть не лише модні авокадо і червона риба.
Ранок у Великому Місті зібрав для вас найкращі продукти, які зміцнять імунітет і не вдарять по гаманцю.
Бюджетні продукти, які дарують здоров’я
Морква
Морква – овоч, дуже багатий на вітаміни.
Вона містить каротин, який в печінці і тонкому кишечнику перетворюється на вітамін А.
Він захищає організм від інфекційних захворювань.
У коренеплодах моркви є багато клітковини.
Вона активізує перистальтику кишечника, а також виводить холестерин з організму.
Цибуля
Цибуля містить вітамін С, який зміцнює імунітет і сприяє засвоєнню заліза.
Окрім цього, вона – джерело калію.
Він відповідає за баланс рідини та передачу нервових імпульсів.
Яйця
Яйця можуть впевнено очолити топ корисних продуктів.
Вони містять вітаміни В, К, Е, D.
У складі яєць є холін, який сприяє побудові і регулює рівень інсуліну.
До того ж продукт знижує ризик серцевих захворювань.
Яйця містять корисні для очей антиоксиданти — лютеїн і зеаксантин.
Арахіс
Земляний горіх зміцнює імунітет і допомагає організму боротися з інфекціями.
Арахіс містить клітковину, яка поліпшує процеси травлення і покращує роботу шлунково-кишкового тракту.
А також запобігає виникненню жовчнокам’яної хвороби.
Курятина
Курятина досі залишається недорогим, але поживним м’ясом.
Вона багата на фосфор і калій.
Споживання курятини запобігає інсультам, атеросклерозу і артеріальній гіпертензії.Також по темі: Які продукти не можна їсти натщесерце Чим замінити шкідливі продукти: список корисних аналогів Корисні властивості креветок: чому морепродукти – це не порожня трата грошей
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