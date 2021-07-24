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ICTV Ранок 24.07.2021 15:10
24.07.2021 15:10
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Корисно і недорого. Бюджетні продукти, які дарують здоров’я


Недорогі продукти, які зможуть покращити здоров’я. 

Харчуватися потрібно корисно і правильно, проте не завжди є ресурси купувати дорогі продукти.

Але засмучуватися не варто. Подарувати здоров’я зможуть не лише модні авокадо і червона риба.

Ранок у Великому Місті зібрав для вас найкращі продукти, які зміцнять імунітет і не вдарять по гаманцю.

Бюджетні продукти, які дарують здоров’я

Морква 

Морква – овоч, дуже багатий на вітаміни.

Вона містить каротин, який в печінці і тонкому кишечнику перетворюється на вітамін А.

Він захищає організм від інфекційних захворювань.

У коренеплодах моркви є багато клітковини.

Вона активізує перистальтику кишечника, а також виводить холестерин з організму.

Цибуля 

Цибуля містить вітамін С, який зміцнює імунітет і сприяє засвоєнню заліза.

Окрім цього, вона – джерело калію.

Він відповідає за баланс рідини та передачу нервових імпульсів.

Яйця

Яйця можуть впевнено очолити топ корисних продуктів.

Вони містять вітаміни В, К, Е, D.

У складі яєць є холін, який сприяє побудові і регулює рівень інсуліну.

До того ж продукт знижує ризик серцевих захворювань.

Яйця містять корисні для очей антиоксиданти — лютеїн і зеаксантин.

яйця фото

Арахіс 

Земляний горіх зміцнює імунітет і допомагає організму боротися з інфекціями.

Арахіс містить клітковину, яка поліпшує процеси травлення і покращує роботу шлунково-кишкового тракту.

А також запобігає виникненню жовчнокам’яної хвороби.

Курятина 

Курятина досі залишається недорогим, але поживним м’ясом.

Вона багата на фосфор і калій.

Споживання курятини запобігає інсультам, атеросклерозу і артеріальній гіпертензії.

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Наагдаємо, раніше ми писали про смачні страви з ревеню.

Фото: Unsplash 

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Теги: дешеві продукти, Здоров'я
24.07.2021 15:10



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