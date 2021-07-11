Що приготувати з ревеню рецепти смачних та незвичайних страв

Рецепи страв із ревеню – що приготувати з незвичайного рожевого овоча.

Що таке ревінь

Ревінь – це овоч сімейства гречаних, який зовнішньо нагадує селеру. Його рожеві черенки мають ніжну текстуру та приємну кислинку.

Містить серйозний запас корисних речових. Зокрема, має протизапальний ефект, виводить токсини, сприяє правильній роботі кишечника.

Ревінь використовуються для багатьох страв – від пирогів і компотів до супів.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі рецепти з ревеню, які допоможуть максимально розкрити смак і користь цього незвичайного овоча.

Ревінь: найкращі рецепти

Пиріг із ревенем

Інгредієнти:

Ревінь – 300 г.

М’яке вершкове масло – 150 г.

Борошно – 150 г.

Цукор – 130 г.

Яйця – 3 шт.

Ванільний цукор – 1 пакетик.

Розпушувач -1 ч.л.

Сіль – щіпка.

Приготування

Ревінь очисть і наріж невеликими шматочками. Вершкове масло, цукор і ванілін збий міксером до однорідної маси . Додай яйця і перемішай до гладкої маси. Додай борошно, сіль і розпушувач та ще раз збий. Змасти форму маслом, виклади тісто і поверх красиво розклади ревінь. Його потрібно злегка втиснути в тісто. Випікай за температури 180 градусів 20-25 хвилин.

Суп із ревенем

Інгредієнти:

Ревінь ­– 200 г.

Варена телятина – 100 г.

Бульйон, у якому варилася телятина.

Щавель 100 г.

Картопля 2 шт.

Цибуля – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Перець болгарський 1 шт.

Олія – 3 ст.л.

Варені яйця – 3 шт.

Сіль і перець за смаком.

Приготування

Поріж телятину, ревінь, моркву, перець, цибулю і картоплю невеликими кубиками. Обсмаж цибулю разом з картоплею, морквою і перцем на олії. Додай у бульйон овочі та телятину, доведи до кипіння і вари ще 10 хвилин. Додайте ревінь і щавель. Посоліть, поперчіть. Проваріть ще 2 хвилини і зніми з вогню. Подавай із вареними яйцями та хлібом.

Салат із ревенем

Інгредієнти:

Ревінь – 300 г.

Шпинат – 100 г.

Фета – 70 г.

Смажений кеш’ю – 2 ст.л.

Оливкова олія – 2 ст.л.

Мед або кленовий сироп – 2 ч.л.

Яблучний оцет – 1 ч.л.

Сіль та перець за смаком.

Приготування:

Поріж ревінь на невеличкі шматочки та обсмаж на 1 ст.л. олії протягом 3 хвилин. Додай половину меду або сиропу і тримай на вогні ще кілька хвилин, щоб він закарамелізувався. Решту олії змішай з рештою сиропу, сіллю та перцем. Розклади шпинат на тарілки, зверху виклади ревінь, посип горішками та фетою. Зверху полий соусом із оливкової олії та меду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості моркви.

Фото: Pexels

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