Які продукти не можна їсти натщесерце

Більшість із того, що ми зазвичай бачимо на ранковому столі, категорично не можна їсти натщесерце!

Ознайомся з нашим списком та викресли цю п’ятірку зі свого раціону.

Продукти, які не можна їсти натщесерце

Сирі овочі

Не один лише гастрит, але й виразку може спровокувати сніданок із сирих овочів.

Вся справа в кислотах, які присутні у свіжих овочах.

Вони роз’їдають і дратують стінки шлунку.

Цитрусові

Цитрусові мають неприємну властивість викликати у людей алергію.

Навіть, якщо у тебе немає схильності до алергічних реакцій, з’їдені на сніданок фрукти можуть відгукнутися неприємними висипаннями.

До того ж, вони перевантажать печінку та можуть викликати гастрит.

Отож, перед тим, як їсти зранку апельсини та грейпфрути, перекуси тарілочкою вівсянки.

Йогурт

Звичайно, якщо з’їсти йогурт натщесерце, від нього не буде такої шкоди, як, скажімо, від цитрусових.

Але й користі ніякої не буде!

Організму не потрібні додаткові бактерії вранці, краще їсти йогурт протягом дня або ввечері.

Банани

Банани відомі високим вмістом магнію, який покращує роботу серця.

Але не потрібно хапатися за них, тільки-но з’явившись на кухні.

З’їдений натщесерце банан може порушити калієво-магнієвий баланс.

Тож не дивуйся, якщо після бананового сніданку будеш весь день відчувати млявість.

Солодощі

Підшлункова залоза не в змозі виробити достатню кількість інсуліну рано вранці, а отже годувати себе солодощами на порожній шлунок — це вбивчо.

Рівень цукру в крові підвищиться до нездорових меж, проблеми зі здоров’ям у майбутньому гарантовані.

Запам’ятай ці продукти та намагайся ніколи ними не снідати!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти дають організму енергію.

Фото: Pexels

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