Були на межі банкрутства. Коронавірус врятував компанію Sinovac Biotech?

Як пандемія врятувала компанію Sinovac Biotech.

Весь світ у чергах на вакцинацію від коронавірусу.

Науковці б’ються, яка ж із нині існуючих вакцин ефективніша від смертельної пошесті.

Та що відомо про компанії, які виробляють вакцини?

Як китайська біофармацевтична фірма Sinovac Biotech відкрила свою першу вакцину і стала одним з провідних виробників вакцин світу?

І чому саме її препарат CoronaVac, який закупила й Україна, став першою надією у боротьбі з коронавірусом?

Компанію Sinovac Biotech заснував лікар Інь ВейдУн у Китаї 2001 року.

Утім свій професійний шлях медик почав задовго до цього.

У 1980-х роках минулого століття він почав дослідження спалахів гепатиту-А.

Тож лікар вирішив створити вакцину проти цієї хвороби.

Так, у 1999 році із групою вчених Інь розробив першу у Китаї інактивовану вакцину від гепатиту-А.

На початку 2000 Інь Вейдун із командою боролися проти вірусу атипічної пневмонії, від якої у Китаї протягом двох років померло понад 600 людей.

Їм вдалося розробити єдину вакцину проти цього вірусу, і вона пройшла першу фазу випробувань.

Але вірус невдовзі зник, технології розробки вакцини проти нього поклали у дальню шухлядку, поки у 2019 вони не знадобилися для боротьби з COVID-19.

У 2016-му році Sinovac Biotech потрапила до корупційного скандалу у Китаї.

За інформацією видання Fortune, Інь Вейдун дав показання у суді проти Інь ХунчжАна – колишнього заступника директора управління із санітарного нагляду Китаю про те, що платив йому хабарі, аби державні перевірки закінчилися добре для Sinovac Biotech.

Вейдун регулярно заносив гроші чиновнику за ліцензію на вакцини з 2002 по 2013 рік, за цей час набігла немала сума – 83 тисячі доларів.

Цей факт не міг не вдарити по репутації Sinovac, на Nasdaq – американській фондовій біржі – акції компанії одразу впали на понад 20%.

З 2018 року через корупційний скандал інвестори Sinovac Biotech захотіли скинути з крісла голову компанії Інь Вейдуна, аби захопити владу у свої руки.

Всередині фірми почалася справжня війна.

Інь Вейдун, як її засновник, робив все, щоб не втратити своє дітище.

У 2019 році, щоб послабити контроль і вплив інвесторів, Sinovac Biotech випустила додатково 28 мільйонів нових акцій.

Тобто додала частку нових інвесторів, які теж мали голоси.

Цю операцію назвали «отруйною пігулкою».

Тим часом Nasdaq призупинила торгівлю акціями СіновАк БіотЕк.

Як пандемія коронавірусу зуміла врятувати компанію?

