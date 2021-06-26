AstraZeneca + Pfizer. Різні вакцини від коронавірусу можна комбінувати?

Чи можна комбінувати різні вакцини від коронавірусу.

Канада – одна з небагатьох країн, яка проводила дослідження щодо комбінації вакцин від коронавірусу.

Чи справді можна поєднувати антиковідні препарати?

Чи є ризик збільшення від цього побічних ефектів?

Як комбінація антиковідних вакцин впливає на імунну відповідь?

Нагальна проблема

Уряди різних країн світу давно турбувало питання, чи можна поєднувати антиковідні вакцини, які відрізняються технологіями та виробниками.

Це пов’язано з дефіцитом препаратів та обмеженням використання шведсько-британської вакцини AstraZeneca серед окремих вікових груп.

Вакцинація від коронавірусу за “комбінованою” схемою могла би прискорити темпи імунізації та стала би порятунком для тих, хто, скажімо, має алергію на компоненти певного препарату.

Та Всесвітня організація охорони здоров’я у квітні 2021 заявила, що поки не наважується рекомендувати комбінацію різних антиковідних вакцин через брак наукових даних.

Препарати різних виробників вже поєднують у Канаді, Німеччині, Італії, Іспанії, Південній Кореї та інших країнах.

Чи безпечно поєднувати різні вакцини від коронавірусу

Існує універсальне правило, що для вакцинації проти одних і тих самих захворювань, можна взаємозамінювати препарати, каже інфекціоніст Федір Лапій.

Утім, лише на підставі даних про безпечність та збереження ефективності при комбінації вакцин.

То що відомо про поєднання антиковідих препаратів?

Дослідження щодо взаємозамінності вакцин від коронавірусу проводять У Великобританії, Німеччині та Іспанії.

Оксфордський університет у Британії набрав для випробувань 830 добровольців старше 50 років.

Їм кололи першу дозу векторної вакцини AstraZeneca і другу мРНК-вакцину Pfizer з інтервалом у чотири тижні.

Саарландський університет в Німеччині провів дослідження за такою ж схемою на 250 добровольцях, але щепили людей з різними інтервалами.

Згодом Британія заявила: внаслідок поєднання AstraZeneca і Pfizer незначно зростає кількість стандартних побічних реакцій, як-от набряк та почервоніння в місці уколу, підвищення температури.

Тоді як німецька Постійна комісія з вакцинації STIKO при Інституті Роберта Коха навпаки радить людям до 60 років, щоб знизити ризик тромбозу після AstraZeneca, отримувати другу дозу пфайзервської вакцини з інтервалом у 9-12 тижнів для кращої ефективності.

Вчені Німеччини та Іспанії відзначили значне зростання кількості антитіл у вакцинованих за схемою АstraZeneca + Pfizer.

Утім, не слід плутати потужну імунну відповідь з ефективністю, наголошують фахівці.

Більше про комбінування вакцин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми писали про постковідний синдром.

Фото: Pexels

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