Росіяни гальмують процес вакцинації в Естонії. Як саме?

Як вакцинують в Естонії.
Українець Денис вже чотири роки мешкає в Естонії.
Він розкаже, як в Естонії проходить масова вакцинація населення.
За яких умов щеплення роблять іноземцям?
Кому в Естонії загрожує звільнення з роботи за ігнорування вакцинації?
Кого вакцинують
Станом на сьогодні в Естонії проходить завершальний етап масової вакцинації.
З 17 травня щеплення доступні категорії населення від 16 до 49 років.
Вакцинація для всіх добровільна. Проте є винятки.
Якщо працюєш в медичних закладах або у різних притулках і не вакцинуєшся, то тебе можуть звільнити з роботи, але для всіх інших вакцинація добровільна. Хоча всі розуміють, що її треба зробити, — говорить Денис.
Щоб вакцинуватися в Естонії, необов’язково бути її громадянином, ба більше – навіть резидентом.
Роблять щеплення навіть тим, хто перебуває в країні за довгострокою візою.
Хто відмовляється від вакцини
Здебільшого жителі Естонії – люди свідомі і довго вмовляти їх зробити антиковідні уколи не доводиться.
За винятоком хіба що одного регіону, а саме Іда Вірума та його найбільшого міста Нарва.
Ідавірума – це естонський аналог українського Донбасу. Це такий самий шахтарський регіон. Відсоток етнічних росіян навіть більший, ніж на Донбасі. Також цікаво, що Нарва – це місто-побратим Донецька.
Мешканці цього, як його називає Денис, естонського Донбасу вакцинації бояться, як чуми, тому усіляко гальмують цей процес.
Одні вірять в всесвітню теорію змови, 5G і чіпування, а хтось, як чув наш герой, чекає на російський Спутник, який в Естонію не завозять.Також по темі: Вакцина від астми і ліки від раку. У медицині – нові революційні відкриття Вже не тільки "Спутнік". Як Росія штампує вакцини від коронавірусу Без паспорта вакцинації не пустять в ЄС? Як і коли запрацюють ковід-сертифікати
Як естонську молодь заохочують вакцинуватися?
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Нагадаємо, раніше ми писали про життя у ПАР.
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