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ICTV Ранок 26.06.2021 15:20
26.06.2021 15:20
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Росіяни гальмують процес вакцинації в Естонії. Як саме?


Як вакцинують в Естонії. 

Українець Денис вже чотири роки мешкає в Естонії.

Він розкаже, як в Естонії проходить масова вакцинація населення.

За яких умов щеплення роблять іноземцям?

Кому в Естонії загрожує звільнення з роботи за ігнорування вакцинації?

Кого вакцинують

Станом на сьогодні в Естонії проходить завершальний етап масової вакцинації.

З 17 травня щеплення доступні категорії населення від 16 до 49 років.

Вакцинація для всіх добровільна. Проте є винятки.

Якщо працюєш в медичних закладах або у різних притулках і не вакцинуєшся, то тебе можуть звільнити з роботи, але для всіх інших вакцинація добровільна. Хоча всі розуміють, що її треба зробити, — говорить Денис.

Щоб вакцинуватися в  Естонії, необов’язково бути її громадянином, ба більше – навіть резидентом.

Роблять щеплення навіть тим, хто перебуває в країні за довгострокою візою.

Хто відмовляється від вакцини

Здебільшого жителі Естонії – люди свідомі і довго вмовляти їх зробити антиковідні уколи не доводиться.

За винятоком хіба що одного регіону, а саме Іда Вірума та його найбільшого міста Нарва.

Ідавірума – це естонський аналог українського Донбасу. Це такий самий шахтарський регіон. Відсоток етнічних росіян навіть більший, ніж на Донбасі. Також цікаво, що Нарва – це місто-побратим Донецька.

Мешканці цього, як його називає Денис, естонського Донбасу вакцинації бояться, як чуми, тому усіляко гальмують цей процес.

Одні вірять в всесвітню теорію змови, 5G і чіпування, а хтось, як чув наш герой,  чекає на російський Спутник, який в Естонію не завозять.

Також по темі: Вакцина від астми і ліки від раку. У медицині – нові революційні відкриття Вже не тільки "Спутнік". Як Росія штампує вакцини від коронавірусу Без паспорта вакцинації не пустять в ЄС? Як і коли запрацюють ковід-сертифікати

Як естонську молодь заохочують вакцинуватися?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про життя у ПАР.

Фото: Unsplash

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Теги: вакцинація, емігранти, життя за кордоном, коронавірус
26.06.2021 15:20



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