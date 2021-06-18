Вакцина від астми і ліки від раку. У медицині – нові революційні відкриття

Другий рік поспіль весь світ спостерігає за дослідженнями щодо коронавірусу. А які наукові сенсації незаслужено залишилися непоміченими?

Вакцина проти астми

Бронхіальна астма – одне з найпоширеніших хронічних захворювань легенів. Найчастіше воно проявляється нападами задишки та хрипом.

Астмою, за даними Національної медичної бібліотеки США, хворіють понад 300 мільйонів людей по всьому світі. І щонайменше 250 тисяч щороку помирають! До того ж, астматики – у групі ризику важкого перебігу коронавірусу.

Але для таких пацієнтів з’явилася надія – вакцина проти астми від французьких розробників з Інституту Пастера.

Препарат проти алергічної форми астми уже успішно пройшов випробування на гризунах.

Ліки від раку

Онкологія, за даними ВООЗ, – причина кожної шостої смерті в світі. А щорічна захворюваність на рак підшлункової залози становить до 20 випадків на 100 тисяч населення.

Ця хвороба підступна тим, що, зазвичай, ніяк не проявляє себе на ранніх стадіях.

Ліки від раку підшлункової залози розробляє нідерландська компанія Merus, що спеціалізується на лікуванні онкозахворювань. Препарат MCLA-128 – на першій-другій стадії клінічних випробувань, у яких беруть участь добровольці із запущеними стадіями онкології.

Інноваційні ліки від Merus знижують активність цих білків. Вже 34 з 45 добровольців повідомили про суттєве зменшення ракових пухлин.

Препарат від хвороби Альцгеймера

Днями Управління з продовольства і медикаментів США схвалило нові – перші за останні 20 років – ліки від хвороби Альцгеймера американської компанії Biogen.

Але за умови, що розробники проведуть кінцеві й додаткові дослідження, які мають підтвердити ефективність препарату під назвою Адуканумаб.

Він руйнує амілоїд – білок, що формує у мозку людини згустки, які й провокують проблеми з пам’яттю та мисленням. Тож, тепер у понад 30 мільйонів людей по всьому світі, які страждають від хвороби Альцгеймера, з’явився шанс на повноцінне життя.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підписати декларацію з сімейним лікарем.

Фото: Pexels

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