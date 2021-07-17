Знамениті та неодружені. Топ зіркових холостяків України

Зіркові українські холостяки – топ від Ранку у Великому Місті.
Вони успішні та популярні, але неодружені.
Хто вони, холостяки українського шоубізнесу?
Читайте у нашій добірці.
Зіркові українські холостяки
Віталій Козловський
Віталію Козловському уже 36. Проте співак ще не дійшов до рацсу.
Але все ж спроби створити сім’ю у артиста були.
У березні 2016 у Віталія зав’язався роман із Раміною Есхакзай.
Козловський зробив пропозицію дівчині, але весілля так і не відбулося.
Олександр Пономарьов
За спиною у 47-річного співака два шлюби та двоє дітей.
Хоча сам Пономарьов підкреслює, що хотів би одружитися одного разу та на все життя.Також по темі: Зірки-колекціонери: на які химерні речі витрачають гроші українські артисти Зірки, які народили першу дитину після 40 років Національний стиль: які вишиванки носять українські та іноземні зірки
Подейкують, що зараз в артиста є нова обраниця.
Проте сам співак особистого життя не афішує, адже вважає, що щастя любить тишу.
Євген Клопотенко
Євгена Клопотенка називають найкулінарнішим холостяком країни.
Деякі прихильники хвилюються за особисте життя зірки і жартують, що шеф-кухар одружений з борщем.
Однак нещодавно Клопотенко добряче збентежив своїх фанатів.
У своєму інстаграмі він поділився відео, де показав руку жінки із обручкою.
Кулінар пообіцяв вже скоро розкрити інтригу.
Хтозна, можливо, ешелон холостяків України тепер скоротиться.
Богдан Юсипчук
33-річний актор і телеведучий Богдан Юсипчук зізнається, що поки його серце вільне.
Зараз він зосереджений на кар’єрі і не готовий побудувати сім’ю.
Актор каже, що має надто напружений графік і не кожна дівчина буде готова це витримати.
DZIDZIO
У квітні співак шокував зізнанням, що розлучається зі своєю дружиною після 20 років стосунків.
Шлюб артиста з Ярославою Притулою тріщав по швах останні кілька років і зараз дійшов до завершення.
Поки невідомо, чи є у Михайла нова обраниця.
Тому в українському шоубізнесі стало на одного холостяка більше.
Нагадаємо, раніше ми публікували топ вагітних зірок.
Фото: dzidzio, ponomaryovoleksandr, vkozlovskiy