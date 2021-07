Знамениті та неодружені. Топ зіркових холостяків України

Зіркові українські холостяки – топ від Ранку у Великому Місті.

Вони успішні та популярні, але неодружені.

Хто вони, холостяки українського шоубізнесу?

Читайте у нашій добірці.

Віталію Козловському уже 36. Проте співак ще не дійшов до рацсу.

Але все ж спроби створити сім’ю у артиста були.

У березні 2016 у Віталія зав’язався роман із Раміною Есхакзай.

Козловський зробив пропозицію дівчині, але весілля так і не відбулося.

За спиною у 47-річного співака два шлюби та двоє дітей.

Хоча сам Пономарьов підкреслює, що хотів би одружитися одного разу та на все життя.

Подейкують, що зараз в артиста є нова обраниця.

Проте сам співак особистого життя не афішує, адже вважає, що щастя любить тишу.

Євгена Клопотенка називають найкулінарнішим холостяком країни.

Деякі прихильники хвилюються за особисте життя зірки і жартують, що шеф-кухар одружений з борщем.

Однак нещодавно Клопотенко добряче збентежив своїх фанатів.

У своєму інстаграмі він поділився відео, де показав руку жінки із обручкою.

Кулінар пообіцяв вже скоро розкрити інтригу.

Хтозна, можливо, ешелон холостяків України тепер скоротиться.

33-річний актор і телеведучий Богдан Юсипчук зізнається, що поки його серце вільне.

Зараз він зосереджений на кар’єрі і не готовий побудувати сім’ю.

Актор каже, що має надто напружений графік і не кожна дівчина буде готова це витримати.

У квітні співак шокував зізнанням, що розлучається зі своєю дружиною після 20 років стосунків.

Шлюб артиста з Ярославою Притулою тріщав по швах останні кілька років і зараз дійшов до завершення.

Поки невідомо, чи є у Михайла нова обраниця.

Тому в українському шоубізнесі стало на одного холостяка більше.

Фото: dzidzio, ponomaryovoleksandr, vkozlovskiy

