ТОП вагітних зірок: хто скоро стане мамою

Українські та іноземні зірки, які чекають на поповнення.
Вагітність — дуже особливий та трепетний час у житті кожної жінки.
Хтось хоче кичати про своє щастя на весь світ, а хтось — залишає його тільки для себе.
Проте друга привілегія точно не під силу тим, у кого все життя проходить під прицілом камер — зіркам шоубізнесу.Також по темі: Тест на вагітність: як правильно робити і чи можна довіряти результатам Alyona Alyona відверто про секс, підліткову вагітність та контрацепцію Що категорично не можна їсти вагітним: заборонені продукти
Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про відомих жінок при надії.
ТОП вагітних зірок
Даша Квіткова
А за лавсторі Даші Квіткової та телеведучого Нікіти Добриніна стежити особливо приємно.
З моменту оголошення про вагітність на Мальдівах пара часто ділилась милими фото з животиком, а сама Квіткова розповідала про всі деталі свого нового статусу.
На появу первістка очікують вже цього липня.
За словами Даші, дитяча кімната вже у бойовій готовності.
MamaRika
Артиска MamaRika теж поділилась радісною новиною у своєму Instagram.
26 травня зірка опублікувала чарівне фото з чоловіком Сергієм Середою і підписала:
Зовсім скоро нас буде троє, і Мамка офіційно стане мамою.
А на днях зіркова пара розповіла, що у них буде “пацан”.
Cardi B
А ви думали на діток чекають лише мило й ванільно?
Популярна американська реперка Cardi B доводить, що ні.
Нещодавно зірка опублікувала гарячі фото з животиком і запевнила — вони з чоловіком готові до другої дитини.
Катерина Осадча
Чутки про третю вагітність Катерини Осадчі з’явилися у мережі ще в квітні.
А вже 2 травня телеведуча зізналась допитливим фанатам, що таки вагітна третьою дитиною.
Напередодні Осадча розповіла у своєму Instagram, що її літо відрізняється від звичного:
Велосипед з гаража не виїжджає, а ще спеку відчуваю сильніше, — підписала вона.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні книги для майбутніх матусь.
Фото: kvittkova, iamcardib, MamaRika