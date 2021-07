ТОП вагітних зірок: хто скоро стане мамою

Українські та іноземні зірки, які чекають на поповнення.

Вагітність — дуже особливий та трепетний час у житті кожної жінки.

Хтось хоче кичати про своє щастя на весь світ, а хтось — залишає його тільки для себе.

Проте друга привілегія точно не під силу тим, у кого все життя проходить під прицілом камер — зіркам шоубізнесу.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про відомих жінок при надії.

А за лавсторі Даші Квіткової та телеведучого Нікіти Добриніна стежити особливо приємно.

З моменту оголошення про вагітність на Мальдівах пара часто ділилась милими фото з животиком, а сама Квіткова розповідала про всі деталі свого нового статусу.

На появу первістка очікують вже цього липня.

За словами Даші, дитяча кімната вже у бойовій готовності.

Артиска MamaRika теж поділилась радісною новиною у своєму Instagram.

26 травня зірка опублікувала чарівне фото з чоловіком Сергієм Середою і підписала:

А на днях зіркова пара розповіла, що у них буде “пацан”.

А ви думали на діток чекають лише мило й ванільно?

Популярна американська реперка Cardi B доводить, що ні.

Нещодавно зірка опублікувала гарячі фото з животиком і запевнила — вони з чоловіком готові до другої дитини.

Чутки про третю вагітність Катерини Осадчі з’явилися у мережі ще в квітні.

А вже 2 травня телеведуча зізналась допитливим фанатам, що таки вагітна третьою дитиною.

Напередодні Осадча розповіла у своєму Instagram, що її літо відрізняється від звичного:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні книги для майбутніх матусь.

Фото: kvittkova, iamcardib, MamaRika

