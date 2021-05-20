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ICTV Ранок 20.05.2021 15:20
20.05.2021 15:20
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Національний стиль: які вишиванки носять українські та іноземні зірки


Сьогодні, 20 травня, Україна святкує День вишиванки.

У розкішне національне вбрання одяглися прості громадяни, політики і зірки шоубізу. Спойлер — не лише вітчизняного.

Але про все по-порядку.

Також по темі: Геометрія, квіти і не тільки. Модні тренди на літо 2021 Зіркові комплекси: чого соромляться знаменитості День вишиванки: як і навіщо з’явилося це свято

Читай матеріал Ранку у Великому Місті, щоб ознайомитись із свіжими трендами на вишиванки та визначити свою улюблену.

Українські зірки у вишиванках

Зірки вітчизняного шоубізу ще з самого ранку почали вітати підписників у Instagram із святом, ну, і звісно хвалитися своїми вишиванками.

Чия тобі до душі найбільше?

Дзідьо

Співак Михайло Хома показав немалу колекцію вишиванок і наголосив, що у них — наш генетичний код нації.

Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумьска вирішила не відставати і теж похизувлась своєю величезною колекцією вишиванок.

Кожна з них по-своєму унікальна й барвиста.

Тарас Тополя

Соліст гурту “Антитіла” Тарас Тополя побував на показі ВишиванкаDAY і поділився таким знимком з підписниками:

Лілія Ребрик

У розкішній сукні з’явилась перед користувачами мережі акторка і телеведуча Лілія Ребрик.

Святослав Вакарчук

Звісно ж, такого свята не міг оминути своєю увагою музикант та екс-нардеп Святослав Вакарчук.

Стильна та мінімалістична вишиванка у сірих тонах, на думку підписників, йому дуже пасує!

Ольга Полякова

Фото з доньками у доволі цікавих вишитих сукнях опублікувала Ольга Полякова.

Це викликало палку дискусію у коментарях.

Одні захоплювались новаторством та стилем, інші обурювались — де ж тут, власне, національний одяг.

Олександр Педан

А от у телеведучого Олександра Педана із цим проблем не виникло.

Він обрав класичну червону вишиванку на лляній тканині, поєднавши її із блакитними джинсами.

Просто, стильно і виграшно.

До речі, Педан нагадав про один цікавий факт:

Іван Франко першим вирішив скомбінувати українську вишиванку із буденним одягом.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча

Гріх не згадати про цю зіркову пару.

Опублікувавши спільне фото в красивих вишиванках, Юрій Горбунов написав: “Пишаємось, віримо, цінуємо своє!”

Олег Скрипка

У нашій добірці — ще один новатор.

Невгамовний рокер Олег Скрипка виклав фото у червоно-чорній вишиванці, яка довела підписникам, — національний одяг може бути дуже гарячим.

Світлана Тарабарова

На сам кінець, лови образ співачки Світлани Тарабарової.

У такому точно можна підкорювати світовий подіум.

Світові зірки у вишиванках

Український національний одяг люблять та знають у цілому світі.

Вишиванки вже не один рік поспіль залишаються гарячим фенш-трендом у Голлівуді.

Акторка Різ Візерспун

Модель Сальма Хайек 

Акторка Демі Мур 

Модель Джоржан Данн

Ну що, тебе вже переповнює гордість за своє, рідне?

Тоді мерщій обирай вишиванку, яка припала до душі найбільше, і поспіши поповнити свою національну колекцію.

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з днем вишиванки 2021.

Фото: dzidzio, tarabarova, pedanos

Софія Сукач

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Теги: день вишиванки, Дзідзьо, Олег Скрипка, Олександр Педан, Ольга Полякова, Ольга Сумська, Світлана Тарабарова, Святослав Вакарчук
20.05.2021 15:20



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