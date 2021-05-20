Національний стиль: які вишиванки носять українські та іноземні зірки

Сьогодні, 20 травня, Україна святкує День вишиванки.
У розкішне національне вбрання одяглися прості громадяни, політики і зірки шоубізу. Спойлер — не лише вітчизняного.
Але про все по-порядку.Також по темі: Геометрія, квіти і не тільки. Модні тренди на літо 2021 Зіркові комплекси: чого соромляться знаменитості День вишиванки: як і навіщо з’явилося це свято
Читай матеріал Ранку у Великому Місті, щоб ознайомитись із свіжими трендами на вишиванки та визначити свою улюблену.
Українські зірки у вишиванках
Зірки вітчизняного шоубізу ще з самого ранку почали вітати підписників у Instagram із святом, ну, і звісно хвалитися своїми вишиванками.
Чия тобі до душі найбільше?
Дзідьо
Співак Михайло Хома показав немалу колекцію вишиванок і наголосив, що у них — наш генетичний код нації.
Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумьска вирішила не відставати і теж похизувлась своєю величезною колекцією вишиванок.
Кожна з них по-своєму унікальна й барвиста.
Тарас Тополя
Соліст гурту “Антитіла” Тарас Тополя побував на показі ВишиванкаDAY і поділився таким знимком з підписниками:
Лілія Ребрик
У розкішній сукні з’явилась перед користувачами мережі акторка і телеведуча Лілія Ребрик.
Святослав Вакарчук
Звісно ж, такого свята не міг оминути своєю увагою музикант та екс-нардеп Святослав Вакарчук.
Стильна та мінімалістична вишиванка у сірих тонах, на думку підписників, йому дуже пасує!
Ольга Полякова
Фото з доньками у доволі цікавих вишитих сукнях опублікувала Ольга Полякова.
Це викликало палку дискусію у коментарях.
Одні захоплювались новаторством та стилем, інші обурювались — де ж тут, власне, національний одяг.
Олександр Педан
А от у телеведучого Олександра Педана із цим проблем не виникло.
Він обрав класичну червону вишиванку на лляній тканині, поєднавши її із блакитними джинсами.
Просто, стильно і виграшно.
До речі, Педан нагадав про один цікавий факт:
Іван Франко першим вирішив скомбінувати українську вишиванку із буденним одягом.
Юрій Горбунов та Катерина Осадча
Гріх не згадати про цю зіркову пару.
Опублікувавши спільне фото в красивих вишиванках, Юрій Горбунов написав: “Пишаємось, віримо, цінуємо своє!”
Олег Скрипка
У нашій добірці — ще один новатор.
Невгамовний рокер Олег Скрипка виклав фото у червоно-чорній вишиванці, яка довела підписникам, — національний одяг може бути дуже гарячим.
Світлана Тарабарова
На сам кінець, лови образ співачки Світлани Тарабарової.
У такому точно можна підкорювати світовий подіум.
Світові зірки у вишиванках
Український національний одяг люблять та знають у цілому світі.
Вишиванки вже не один рік поспіль залишаються гарячим фенш-трендом у Голлівуді.
Акторка Різ Візерспун
Модель Сальма Хайек
Акторка Демі Мур
Модель Джоржан Данн
Ну що, тебе вже переповнює гордість за своє, рідне?
Тоді мерщій обирай вишиванку, яка припала до душі найбільше, і поспіши поповнити свою національну колекцію.
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з днем вишиванки 2021.
Фото: dzidzio, tarabarova, pedanos