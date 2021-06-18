Коли при коронавірусі необхідна госпіталізація? Усе, що важливо знати

Коли пацієнтам із коронавірусом насправді необхідна госпіталізація – розбираємося в матеріалі.

За останній місяць кількість випадків коронавірусу в Україні суттєво знизилася. Але у нас досі фіксують у середньому близько тисячі госпіталізованих із COVID-19 щодня.

Нині ковідні лікарні не перевантажені, але потрібно бути готовими до збільшення кількості тяжких хворих восени, попереджають фахівці. І знати свої права, якщо раптом таки знадобиться лікування у стаціонарі.

Тож які об’єктивні показники до госпіталізації із коронавірусом? І як бути, якщо вам відмовляють у місці у ковідній лікарні, або ж вимагають гроші за перебування у стаціонарі чи за ліки?

У яких випадках пацієнту з COVID-19 потрібно в стаціонар

Не всі пацієнти з коронавірусом потребують лікування у стаціонарі.

Госпіталізація передбачена тільки за об’єктивних показань, які визначає протокол України про “Надання медичної допомоги для лікування COVID-19”.

«Частота дихання вона може бути або менше 10 або більше 30 – це є показом до госпіталізації. Також підтверджена рентгенологічно пневмонія з кашлем, кровохарканням і сатурацією нижче 92. Також показом до госпіталізації є критичні стани – септичний шок, респіраторний дистрес-синдром. Також госпіталізації підлягають пацієнти, які є в групі ризику (цукровий діабет, тяжкі захворювання серцевої системи, дихальної системи, нервова недостатність), навіть якщо в них не тяжкі прояви, а середня важкість», – розповіла сімейна лікарка Марія Тимченко.

Якщо пацієнт лікується від COVID -19 вдома, але його стан різко погіршився, – варто одразу викликати швидку.

І для цього не потрібно чекати дозволу сімейного лікаря. Бригада екстреної медичної допомоги огляне хворого і за необхідності госпіталізує.

Чи може лікарня відмовити в госпіталізації

Відмова пацієнту із підтвердженним COVID-19 у госпіталізації при об’єктивних до цього показаннях – незаконна.

Як і відмова пацієнтам у критичному стані навіть без позитивного тесту на коронавірус.

У такому разі потрібно скаржитися на гарячі лінії Міністерства охорони здоров’я або Національної служби здоров’я України.

Які витрати відшкодовує держава

Які ж витрати відшкодовує держава пацієнтам з коронавірусом, які лікуються в стаціонарі?

У так званий “ковідний пакет” входять:

первинний огляд хворого

тестування на коронавірус

весь обсяг діагностики за Національним протоколом, зокрема розгорнутий аналіз крові, сечі, рентген, ЕКГ та інші дослідження

киснева терапія, за необхідності підключення до апарату штучної вентиляції легень

знеболення

Усі лікарські засоби, які передбачені Національним протоколом лікування COVID -19 та Національним переліком лікарських засобів. Як і роботу персоналу медзакладу.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як і де зробити щеплення від коронавірусу.

Фото: Pexels

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