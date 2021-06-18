Коли при коронавірусі необхідна госпіталізація? Усе, що важливо знати

Коли пацієнтам із коронавірусом насправді необхідна госпіталізація – розбираємося в матеріалі.
За останній місяць кількість випадків коронавірусу в Україні суттєво знизилася. Але у нас досі фіксують у середньому близько тисячі госпіталізованих із COVID-19 щодня.
Нині ковідні лікарні не перевантажені, але потрібно бути готовими до збільшення кількості тяжких хворих восени, попереджають фахівці. І знати свої права, якщо раптом таки знадобиться лікування у стаціонарі.
Тож які об’єктивні показники до госпіталізації із коронавірусом? І як бути, якщо вам відмовляють у місці у ковідній лікарні, або ж вимагають гроші за перебування у стаціонарі чи за ліки?
У яких випадках пацієнту з COVID-19 потрібно в стаціонар
Не всі пацієнти з коронавірусом потребують лікування у стаціонарі.
Госпіталізація передбачена тільки за об’єктивних показань, які визначає протокол України про “Надання медичної допомоги для лікування COVID-19”.
«Частота дихання вона може бути або менше 10 або більше 30 – це є показом до госпіталізації. Також підтверджена рентгенологічно пневмонія з кашлем, кровохарканням і сатурацією нижче 92. Також показом до госпіталізації є критичні стани – септичний шок, респіраторний дистрес-синдром. Також госпіталізації підлягають пацієнти, які є в групі ризику (цукровий діабет, тяжкі захворювання серцевої системи, дихальної системи, нервова недостатність), навіть якщо в них не тяжкі прояви, а середня важкість», – розповіла сімейна лікарка Марія Тимченко.
Якщо пацієнт лікується від COVID -19 вдома, але його стан різко погіршився, – варто одразу викликати швидку.
І для цього не потрібно чекати дозволу сімейного лікаря. Бригада екстреної медичної допомоги огляне хворого і за необхідності госпіталізує.Також по темі: Мутант "Дельта". Дуже заразний і агресивний штам коронавірусу прийде з Росії? Вакцина на вибір і щеплення в спортивних центрах: як Естонія бореться з коронавірусом Спрей, сироп і пластир. Підбірка незвичайних вакцин від коронавірусу
Чи може лікарня відмовити в госпіталізації
Відмова пацієнту із підтвердженним COVID-19 у госпіталізації при об’єктивних до цього показаннях – незаконна.
Як і відмова пацієнтам у критичному стані навіть без позитивного тесту на коронавірус.
У такому разі потрібно скаржитися на гарячі лінії Міністерства охорони здоров’я або Національної служби здоров’я України.
Які витрати відшкодовує держава
Які ж витрати відшкодовує держава пацієнтам з коронавірусом, які лікуються в стаціонарі?
У так званий “ковідний пакет” входять:
- первинний огляд хворого
- тестування на коронавірус
- весь обсяг діагностики за Національним протоколом, зокрема розгорнутий аналіз крові, сечі, рентген, ЕКГ та інші дослідження
- киснева терапія, за необхідності підключення до апарату штучної вентиляції легень
- знеболення
Усі лікарські засоби, які передбачені Національним протоколом лікування COVID -19 та Національним переліком лікарських засобів. Як і роботу персоналу медзакладу.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як і де зробити щеплення від коронавірусу.
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