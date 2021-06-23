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ICTV Ранок 23.06.2021 18:00
23.06.2021 18:00
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Стопа 48 розміру? Нове фото Каменських здивувало підписників


Нове фото Насті Каменських збентежило підписників.

У своєму інстаграмі популярна українська співачка виклала світлину, де засмагає біля дому.

“Спасибі, Всесвіт, за ще один прекрасний день. На фото абсолютне блаженство”, – так підписала Каменських своє фото в бікіні.

Також по темі: Мексиканські вайби. Каменських похизувалася фігурою у бікіні Ну дуже гаряче! Настя Каменських похизувалась фото з відпочинку «Прекрасна мить». Каменських підкорила прихильників романтичними світлинами

Але її прихильники знайшли цікаву деталь.

Розмір ноги у Насті здався їм величезним.

Здивовані фанати активно почали обговорювати цю тему в коментарях.

каменських фото

Детальніше про цю та інші зіркові новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про роман Джей Ло та Бена Аффлека.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Настя Каменських, шоу-біз
23.06.2021 18:00



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