Стопа 48 розміру? Нове фото Каменських здивувало підписників

Нове фото Насті Каменських збентежило підписників.

У своєму інстаграмі популярна українська співачка виклала світлину, де засмагає біля дому.

“Спасибі, Всесвіт, за ще один прекрасний день. На фото абсолютне блаженство”, – так підписала Каменських своє фото в бікіні.

Але її прихильники знайшли цікаву деталь.

Розмір ноги у Насті здався їм величезним.

Здивовані фанати активно почали обговорювати цю тему в коментарях.

Детальніше про цю та інші зіркові новини дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про роман Джей Ло та Бена Аффлека.

Фото: kamenskux

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.