Стопа 48 розміру? Нове фото Каменських здивувало підписників

Нове фото Насті Каменських збентежило підписників.
У своєму інстаграмі популярна українська співачка виклала світлину, де засмагає біля дому.
“Спасибі, Всесвіт, за ще один прекрасний день. На фото абсолютне блаженство”, – так підписала Каменських своє фото в бікіні.Також по темі: Мексиканські вайби. Каменських похизувалася фігурою у бікіні Ну дуже гаряче! Настя Каменських похизувалась фото з відпочинку «Прекрасна мить». Каменських підкорила прихильників романтичними світлинами
Але її прихильники знайшли цікаву деталь.
Розмір ноги у Насті здався їм величезним.
Здивовані фанати активно почали обговорювати цю тему в коментарях.
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Нагадаємо, раніше ми писали про роман Джей Ло та Бена Аффлека.
Фото: kamenskux