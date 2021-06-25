Палкий chill out. Каменських показала, як рятується від спеки

NK продемонструвала підписникам свого Instagram, як рятується від спеки.
Поки чоловік Каменських Олексій Потапенко розповідав у сторіс, як охолоджується в басейні, вона опублікувала апетитне фото з морозивом.
Свій спокусливий пост Каменських підписала:
Люблю влаштувати собі півгодини цілковитого chill out — поніжитись на сонечку, з’їсти морозиво, дочитати книгу.
Найбільше коменаторів зацікавила книга зірки, але поки вона так і не відповіла, що саме зараз читає.Також по темі: Сексуальна русалонька: Леді Гага поділилася відвертим фото в бікіні Стопа 48 розміру? Нове фото Каменських здивувало підписників Джей Ло в золотих ботфортах. Співачка продемонструвала гарячий образ
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Потап присвятив дружині зворушливий вірш.
Фото: kamenskux