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ICTV Ранок 25.06.2021 19:15
25.06.2021 19:15
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Палкий chill out. Каменських показала, як рятується від спеки


NK продемонструвала підписникам свого Instagram, як рятується від спеки.

Поки чоловік Каменських Олексій Потапенко розповідав у сторіс, як охолоджується в басейні, вона опублікувала апетитне фото з морозивом.

Свій спокусливий пост Каменських підписала:

Люблю влаштувати собі півгодини цілковитого chill out — поніжитись на сонечку, з’їсти морозиво, дочитати книгу.

Найбільше коменаторів зацікавила книга зірки, але поки вона так і не відповіла, що саме зараз читає.

Також по темі: Сексуальна русалонька: Леді Гага поділилася відвертим фото в бікіні Стопа 48 розміру? Нове фото Каменських здивувало підписників Джей Ло в золотих ботфортах. Співачка продемонструвала гарячий образ

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Потап присвятив дружині зворушливий вірш.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, Настя Каменських
25.06.2021 19:15



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