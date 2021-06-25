Палкий chill out. Каменських показала, як рятується від спеки

NK продемонструвала підписникам свого Instagram, як рятується від спеки.

Поки чоловік Каменських Олексій Потапенко розповідав у сторіс, як охолоджується в басейні, вона опублікувала апетитне фото з морозивом.

Свій спокусливий пост Каменських підписала:

Люблю влаштувати собі півгодини цілковитого chill out — поніжитись на сонечку, з’їсти морозиво, дочитати книгу.

Найбільше коменаторів зацікавила книга зірки, але поки вона так і не відповіла, що саме зараз читає.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Потап присвятив дружині зворушливий вірш.

Фото: kamenskux

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