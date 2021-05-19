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ICTV Ранок 19.05.2021 19:15
19.05.2021 19:15
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Кім Кардашян без макіяжу похизувалася формами на відпочинку


Відома американська телевізійна зірка та модель Кім Кардашян опублікувала чергвоий звабливий знімок у своєму Instagram.

Кім позувала у червоному топі Adidas та білому купальнику, підкреслюючи свою фігуру.

Фото набрало вже 4,5 млн вподобань та сотні захопливих коментарів.

Зокрема від молодшої сестри Кім – Хлої Кардашян, реп-виконавиці Нікі Мінаж, співачки Снох Алелегри та моделі Стефані Шеферд.

–  Застрягла…. – прокоментувала свої фото з пишними формами Кардашян. Ну застрягти на отрові, знаєш, не так вже й погано, – коментуцє світлину блогерка Ранку у Великому місті Тетяна Бродська.

Більше про зіркові новини дивись у її відео:

До речі, раніше ми розповідали, як наймолодша з сестер Кардашян – Кайлі Дженнер у міні-бікіні позувала на відпочинку.

Фото: kimkardashian

 

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Теги: Instagram, Кім Кардашьян
19.05.2021 19:15



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