Кім Кардашян без макіяжу похизувалася формами на відпочинку

Відома американська телевізійна зірка та модель Кім Кардашян опублікувала чергвоий звабливий знімок у своєму Instagram.
Кім позувала у червоному топі Adidas та білому купальнику, підкреслюючи свою фігуру.
Фото набрало вже 4,5 млн вподобань та сотні захопливих коментарів.
Зокрема від молодшої сестри Кім – Хлої Кардашян, реп-виконавиці Нікі Мінаж, співачки Снох Алелегри та моделі Стефані Шеферд.
– Застрягла…. – прокоментувала свої фото з пишними формами Кардашян. Ну застрягти на отрові, знаєш, не так вже й погано, – коментуцє світлину блогерка Ранку у Великому місті Тетяна Бродська.
Більше про зіркові новини дивись у її відео:
До речі, раніше ми розповідали, як наймолодша з сестер Кардашян – Кайлі Дженнер у міні-бікіні позувала на відпочинку.
Фото: kimkardashian