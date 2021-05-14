Alyona Alyona спародіювала Кім Кардашян та написала про відверте

Українська реп-виконавиця та авторка Alyona Alyona опублікувала черговий косплей на зірку. Цього разу скопіювала Кім Кардашян у відвертому образі.
– Коли дівчат цькують за відвертий одяг – я чую галас, – підписала фото Alyona Alyona.
Таким чином зірка нагадує, що не варто критикувати людину за її стиль.
Виконавиця у своїх косплеях намагається говорити про важливі соціальні теми. Вона вважає цей метод одним із найефективніших.
– Коли я була дитиною, то серед дорослих вважалося, що відверте декольте та коротка спідниця – це ознака легкої поведінки або жінка має на меті звабити чоловіка!
Пройшли роки, але деякі стереотипи залишилися дотепер в дуже багатьох гілках суспільства.Також по темі: Alyona Alyona перевтілилась у Барбі
На мою думку, кожна людина має право одягати те, що вона хоче!
Відкриті декольте, короткі спідниці або напівпрозорі блузи – це лише прояв естетичної краси чи сучасні тенденції стилів.
Це просто елементи моди та одягу, які мають право демонструвати всі: як чоловіки, так і жінки!
Я вважаю неправильним судження про те, що одягнена відверто жінка на щось натякає або провокує людину звабити її.
Хочеться, щоб в сучасному українському суспільстві таких думок взагалі не було.
І кожна людина мала змогу вдягати те, що вона захоче та почувала себе у безпеці.
Питання можуть виникати до поведінки, але зовнішній вигляд говорить лише про бажання самовиражатися, – продовжує у пості Alyona Alyona.
Більше про зіркові новини дивіться у сюжеті нашої блогерки Тетяни Бродської:
Нагадаємо, раніше ми писали, як Alyona Alyona приміряла образ вчительки.
Фото: alyona.alyona.official, kimkardashian