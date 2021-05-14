Alyona Alyona спародіювала Кім Кардашян та написала про відверте

Українська реп-виконавиця та авторка Alyona Alyona опублікувала черговий косплей на зірку. Цього разу скопіювала Кім Кардашян у відвертому образі.

– Коли дівчат цькують за відвертий одяг – я чую галас, – підписала фото Alyona Alyona.

Таким чином зірка нагадує, що не варто критикувати людину за її стиль.

Виконавиця у своїх косплеях намагається говорити про важливі соціальні теми. Вона вважає цей метод одним із найефективніших.

– Коли я була дитиною, то серед дорослих вважалося, що відверте декольте та коротка спідниця – це ознака легкої поведінки або жінка має на меті звабити чоловіка!

Пройшли роки, але деякі стереотипи залишилися дотепер в дуже багатьох гілках суспільства.

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На мою думку, кожна людина має право одягати те, що вона хоче!

Відкриті декольте, короткі спідниці або напівпрозорі блузи – це лише прояв естетичної краси чи сучасні тенденції стилів.

Це просто елементи моди та одягу, які мають право демонструвати всі: як чоловіки, так і жінки!

Я вважаю неправильним судження про те, що одягнена відверто жінка на щось натякає або провокує людину звабити її.

Хочеться, щоб в сучасному українському суспільстві таких думок взагалі не було.

І кожна людина мала змогу вдягати те, що вона захоче та почувала себе у безпеці.

Питання можуть виникати до поведінки, але зовнішній вигляд говорить лише про бажання самовиражатися, – продовжує у пості Alyona Alyona.

Більше про зіркові новини дивіться у сюжеті нашої блогерки Тетяни Бродської:

Нагадаємо, раніше ми писали, як Alyona Alyona приміряла образ вчительки.

Фото: alyona.alyona.official, kimkardashian

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