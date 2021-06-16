Мексиканські вайби. Каменських похизувалася фігурою у бікіні

Популярна українська співачка NK потішила прихильників новим фото в інстаграмі.

Зірка виклала на своїй сторінці спокусливий знімок в бікіні, вкотре похизувавшись апетитними формами.

“Мексиканські вайби”, — так підписала світлину Каменських.

Фото співачка зробила ще під час свого відпочинку у Мексиці.

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Фото: kamenskux

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