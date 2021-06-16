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ICTV Ранок 16.06.2021 20:30
16.06.2021 20:30
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Мексиканські вайби. Каменських похизувалася фігурою у бікіні


Популярна українська співачка NK потішила прихильників новим фото в інстаграмі. 

Зірка виклала на своїй сторінці спокусливий знімок в бікіні, вкотре похизувавшись апетитними формами.

“Мексиканські вайби”, — так підписала світлину Каменських.

Фото співачка зробила ще під час свого відпочинку у Мексиці.

Також по темі: Ну дуже гаряче! Настя Каменських похизувалась фото з відпочинку «Прекрасна мить». Каменських підкорила прихильників романтичними світлинами "Пацики мутять". Остапчук зняв пародію на кліп Каменських

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Настя Каменських в купальнику, шоу-біз
16.06.2021 20:30



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