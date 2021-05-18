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ICTV Ранок 18.05.2021 20:35
18.05.2021 20:35
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«Прекрасна мить». Каменських підкорила прихильників романтичними світлинами


Українська співачка Настя Каменських захопила мережу романтичним фото з відпочинку.

На знімку NK позує у рожевому бікіні.

Образ доповнюють мінімалістичні золоті прикраси.

“Ще одна прекрасна мить на пам’ять”, – прокоментувала свої гарячі та водночас романтичні знімки Каменських.

Варто зауважити, нещодавно співачка відпочивала у Мексиці.

Відпустку зірка поєднала зі зйомками реаліті-серіалу “Девочки рулят”, який вже можна переглянути у її блозі.

Також по темі: Час спокусливих світлин. Як Настя Каменських відпочиває в Мексиці Приховані таланти? Каменських "набила" Потапу тату Настя Каменських проміняла місто на село?

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

 

Нагадаємо, раніше ми псиали про те, як Остапчук зняв пародію на кліп Каменських.

Фото: kamenskux

 

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Теги: інстаграм зірок, Володимир Кличко
18.05.2021 20:35



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