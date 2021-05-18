«Прекрасна мить». Каменських підкорила прихильників романтичними світлинами

Українська співачка Настя Каменських захопила мережу романтичним фото з відпочинку.
На знімку NK позує у рожевому бікіні.
Образ доповнюють мінімалістичні золоті прикраси.
“Ще одна прекрасна мить на пам’ять”, – прокоментувала свої гарячі та водночас романтичні знімки Каменських.
Варто зауважити, нещодавно співачка відпочивала у Мексиці.
Відпустку зірка поєднала зі зйомками реаліті-серіалу “Девочки рулят”, який вже можна переглянути у її блозі.Також по темі: Час спокусливих світлин. Як Настя Каменських відпочиває в Мексиці Приховані таланти? Каменських "набила" Потапу тату Настя Каменських проміняла місто на село?
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Нагадаємо, раніше ми псиали про те, як Остапчук зняв пародію на кліп Каменських.
Фото: kamenskux