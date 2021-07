Крематорії не справляються? Скільки людей помирає від коронавірусу в Росії

Як штам коронавірусу “Дельта” шириться світом.

За період пандемії від коронавірусу та ускладнень після нього померли понад 4 мільйони людей.

Та це не межа, попереджають фахівці.

Якщо пошесть не вдастся приборкати, за рахунок нових мутацій коронавірус ставатиме ще більш смертоносним, наголошує генсек ООН Антоніу Ґутерріш.

Для досягнення так званого “колективного” імунітету до коронавірусу необхідно ввести щонайменше 11 мільярдів доз вакцин по всьому світі.

Наразі ж нові штами коронавірусу перемагають у змаганні з вакцинами, зазначають у ВООЗ.

Але не тому, що препарати нібито неефективні проти мутованих варіантів, як запевняють “диванні знавці” без медичної освіти.

А через несправедливе виробництво антиковідних вакцин і їхній нерівномірний розподіл.

Тож чого у такій ситуації очікувати від корони далі?

Особливо небезпечний штам “Дельта”, який пішов з Індії, вже виявили у понад 100 країнах світу.

Він складає більше половини нових випадків інфікування COVID-19 у США, Великій Британії, Німеччині та Франції.

Саме із “Дельтою” ряд експертів пов’язують і спалах коронавірусу в Росії, де днями зафіксували найвищий від початку пандемії показник летальності від COVID-19 – понад 750 смертей за добу.

І це лише офіційна статистика МОЗ РФ, яка завжди неабияк шкутильгала.

Росстат повідомляв про 290 тисяч жертв коронавірусу з квітня 2020 по травень 2021 року.

Натомість інформагентство Reuters вказує на майже 428 тисяч надлишкових смертей у Росії.

Йдеться про різницю між загальною кількістю смертей за поточний рік та середнім показником смертності за попередні роки.

Саме цей показник, на думку ряда епідеміологів, є найкращим способом зрозуміти реальну картину щодо кількості жертв коронавірусу.

Як зазначають розслідувачі, у 2020 померло набагато більше росіян, ніж очікувалося, при цьому причиною смерті коронавірус вказували через раз.

За підрахунками одного з працівників крематорія, у черзі стоять щонайменше 300 трун.

Нагадаємо, з погіршенням епідситуації в Росії ввели обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для певних категорій населення, однак темпи імунізації все одно незадовільні.

Чи захищають вакцини від штаму “Дельта”?

Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про постковідний синдром.

Фото: Unsplash

