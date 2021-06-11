Вже не тільки “Спутнік”. Як Росія штампує вакцини від коронавірусу

Що відомо про російські вакцини.

У Росії зареєстрували вже четверту вакцину від коронавірусу власного виробництва — препарат “Спутнік Лайт”.

При цьому російські вчені планують запуск аж 20 антиковідних препаратів.

Хоча досі не надали достовірних даних щодо клінічних досліджень по жодній із затверджених у РФ розробок.

Однак росіяни продовжують розкидатися гучними заявами про нібито безпечність та ефективність їхніх препаратів.

Чи дійсно російські вакцини від коронавірусу такі хороші, як їх нахвалюють?

Гучні заяви

Поки розвинені країни світу вдосконалюють свої вже сертифіковані антиковідні вакцини, працюють над їхньою ефективністю проти нових штамів або ж проводять додаткові перевірки щодо ймовірних побічних ефектів — Росія зареєструвала аж чотири вакцини від коронавірусу власного виробництва.

Усі вони наразі не пройшли клінічні дослідження належним чином, які необхідні для схвалення до масового застосування, зазначають європейські фахівці.

Проте всі безпечні та ефективні — так кажуть російські розробники і закликають росіян та й увесь світ колотися.

Попри рекомендацію Путіна (який не наважився щепитися “на камери”) не запроваджувати примусову вакцинацію від коронавірусу в Росії, влада Якутії зобов`язала до щеплення всіх освітян.

Роботодавців, які провалили завдання по імунізації працівників, штрафуватимуть на 200 тисяч рублів.

Це понад 75 тисяч гривень.

А ще минулого року у Росії розгорівся скандал через примус московських медпрацівників взяти участь у випробуваннях антиковідних вакцин.

Бюджетників шантажували позбавленням премій і навіть погрожували звільненням.

Якими є російські вакцини від коронавірусу?

Перша російська вакцина від COVID-19 “Спутнік V”, як і британська AstraZeneca, векторна, але в основі — людський аденовірус.

Спутнік V — наразі єдина вакцина в світі, яку Європейська агенція з лікарських засобів перевіряє аж з березня.

І досі жодних висновків. Питань у регулятора чимало.

Замала кількість добровольців у першій-другій фазі клінічних досліджень.

Усього 76 людей, причому військовослужбовців, які, за російським же законодавством, підпадають під категорію “вразливих груп населення”, тож їх не мали б залучати до тестувань.

Відсутність повних даних про третю фазу клінічних випробувань.

Заяви Словаччини, мовляв, закуплені в обхід ЄС дози “Спутніка”, відрізняються виробниками та навіть складом.

Зрештою, повідомлення медрегулятора Бразилії про те, що у російській вакцині знайшли живий аденовірус, здатний до розмноження.

Російські розробники з центру Гамалеї стоять на своєму : “Спутнік” ефективний на 91,6%, а 85% вакцинованих не відчувають жодних навіть стандартних побічних ефектів, як-от біль у місці ін’єкції.

Але що відбувається насправді?

Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про нові мутації коронавірусу.

Фото: Pixabay

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