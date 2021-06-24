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ICTV Ранок 24.06.2021 15:27
24.06.2021 15:27
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Коронавірус Дельта “косить” світ? Чого чекати українцям


Новий індійський штам коронавірусу, який отримав назву Дельта, стає домінантним у світі.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я.

Цей варіант коронавірусу вже поширився в щонайменше 80 країнах.

Окрім Індії, на “Дельту” припадає більшість нових випадків COVID-19 у Великобританії, Індонезії, Сінгапурі та Росії.

Зовсім скоро “індійський” штам може накрити й Україну.

Чого варто боятися 

“Дельта” або “індійський” штам на 60% заразніший за “Альфу” (варіант, який вперше виявили у Великій Британії) заявляють в Науково-дослідницькому інституті Скриппса, США.

Оцінки експертів різняться, утім ВООЗ називає “Дельту” “особливо небезпечним”, виходячи з динаміки поширення штаму.

А шотландські вчені припускають, що мутант з Індії вдвічі збільшує ризик госпіталізації з COVID-19.

Поширення коронавірусу Дельта в Росії 

“Дельта” нині косить Росію.

Там зафіксували найвищий рівень захворюваності коронавірусом за останні чотири місяці.

Це понад 17 тисяч нових інфікованих щодня.

Причому більше дев’яти тисяч випадків COVID-19 припадають на Москву.

За словами мера російської столиці Сєргєя Сабяніна, агресивний штам “Дельта” підхопили 89% з тих, хто захворів у Москві.

Слід зважати, що це дані офіційної статистики МОЗ РФ, яке приховує реальний масштаб катастрофи.

Утім епідситуація настільки критична, що низка регіонів Росії вирішили ввести обов’язкову вакцинацію від COVID-19 працівників сфер торгівлі, послуг, транспорту, охорони здоров’я, культури, а також держслужбовців.

Також по темі: Новий штам коронавірусу прийде з Москви? Свіжі новини про пандемію COVID-19 Коли при коронавірусі необхідна госпіталізація? Усе, що важливо знати Атака на Pfizer. Хто і навіщо намагається дискредитувати американську вакцину від коронавірусу

Коли індійський штам може дістатися України? Як уберегти себе?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як індійський штам поширився в Росії.

Фото: Pexels 

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Теги: коронавірус, пандемія
24.06.2021 15:27



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