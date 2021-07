Грізні хижаки та велетенські травоїдні. Кого можна зустріти у «Планеті динозаврів» на ВДНГ

У травні на ВДНГ почала працювати «Планета динозаврів» — виставка-парк, що являє собою унікальне поєднання розваг та наукового музею.

До експозиції увійшли десятки реалістичних аніматронних моделей, над створеннями яких працювали вчені з музеїв природознавства Аргентини, Польщі, Китаю та США.

Розповідаємо детальніше про доісторичних істот, яких можна зустріти під час прогулянки парком.

Перша знахідка: 1874 рік біля міста Голден, штат Колорадо

Цього двоногого хижака з масивним черепом й довгим важким хвостом називають королем динозаврів.

Розміри тиранозавра правда вражають — 12 метрів в довжину й близько 7 тонн ваги. Рекордно великими були і його зуби — їх довжина досягала 30 сантиметрів — більше, ніж у всіх сухопутних хижаків.

Тиранозавр є справжньою іконою палеонтології. Тирекс став головним антагоністом в книзі Майкла Крайтона «Парк юрського періоду», його частіше інших згадують у фільмах та піснях.

Особливості

Добре розвинений бінокулярний зір — здатність фокусуватися на об’єкті обома очима, що дає більш точну оцінку відстані

Перша знахідка: 1900 рік, долина річки Колорадо поблизу міста Фрута, штат Колорадо, США

Один з найбільших динозаврів. Довжина брахіозавра за різними оцінками становила від 18 до 21 метра, а вага — від 28,3 до 58 тонн.

Деякий час панувала думка, що брахіозаври мешкали на берегах річок і озер й харчувалися рослинами, які знаходили на дні водойм.

Проте останні дослідження спростовують цю теорію — детальний аналіз показав, що високий тиск води задушив би гіганта.

На честь цього роду був названий астероїд — 9954 Брахіозавр.

Особливості

Перша знахідка: 1985 рік, провінція Чубут (Аргентина)

Карнотавр досягав близько 7,6 метра у довжину та важив до 3 тонн. Тіло динозавра було покрито міцною бронею, що складається з окремих щитків як у сучасних крокодилів. На всій довжині спини у карнотавра були шипи, як у сучасної ігуани.

Його череп прикрашали роги, що використовувалися або для приваблення самок, або навіть для боїв. Цей динозавр — єдина відома м’ясоїдна двонога тварина з парою великих рогів.

Карнотавр був головним негативним героєм діснеївського мультфільму «Динозавр».

Особливості

Перша знахідка: 1922 рік, монгольська частина пустелі Гобі, Центральна Азія

Велоцираптори були невеликими динозаврами до 1,5 метрів в довжину, 40-70 сантиметрів у висоту і важили до 20 кг. Полювали зграями: нападали на жертву і за допомогою своїх гострих серповидних пазурів розривали їй шийні артерії, трахею і вени.

У вересні 2007 року дослідники виявили відбитки горбків на передпліччях велоцираптора, знайденого в Монголії. Їх присутність вказує на те, що він мав пір’я, а отже — був теплокровним.

У романах «Парк Юрського періоду» і «Загублений світ» велоцираптори є одними з основних антагоністів, а у в 164-му епізоді серіалу «Друзі» цих динозаврів згадує Росс Геллер.

Особливості

Перша знахідка: 1822 рік, південний схід Англії поряд з містом Суссекс

Перший виявлений рослиноїдний динозавр. Ігуанодони могли переміщуватися як на чотирьох, так і, імовірно, на двох ногах. Найбільші особини мали довжину 13 метрів. Динозаври утворювали великі стада і кочували у пошуках нових пасовищ.

Колективний захист від хижаків забезпечувався розподілом ролей: поки одні паслись, інші уважно спостерігали за можливими загрозами й молодняком.

У Бельгії в 1878 році було знайдено ціле кладовище ігуаонодонів у шахті на глибині 322 метри.

Виявлено 38 майже повних добре збережені скелети, імовірно вони були одночасно поховані селевим потоком. Зараз вони представлені в Королівському Інституті природничих наук Бельгії.

Особливості

Перша знахідка: 1708 рік, зольнхофенські вапняки в околицях Айхштет в Баварії, Німеччина

Тіло птеродактиля було покрите короткою шерстю, що захищала від переохолодження під час польоту, а крила були гладкими.

Розміри птеродактилів сильно варіювалися — від дрібних, завбільшки з горобця, до гігантських птеранодонів з розмахом крил до 8 метрів.

Маленькі особини вели таке ж життя, як і нинішні птахи, тобто харчувалися комахами, сиділи на гілках дерев і т.п. Великі ж птеродактилі харчувалися рибою і деякими дрібними ящірками.

У 2019 році доктор Девід Унвін, палеобіолог з Університету Лестера, який спеціалізується на вивченні птеродактилів, і доктор Чарльз Демінг, зоолог з Університету Лінкольна довели, що птеродактилі могли літати з народження.

Особливості

Перша знахідка: 1923 рік, провінція Альберта в Канаді

Дорослий параузолоф міг важити до 5 тонн і як і інші качкодзьобі динозаври пересувався як на двох, так і на чотирьох ногах.

Ці динозаври жили стадом й харчувалися рослинністю. Могли розвивати хорошу швидкість бігу (до 40 км/г), а також вміли плавати.

Паразауролоф був показаний у фільмах Стівена Спілберга «Парк юрського періоду», «Парк юрського періоду 2: Загублений світ» і у фільмі Джо Джонстона «Парк юрського періоду 3».

Особливості

Перша знахідка: 1910 рік, район річки Ред-Дір в Альберті, Канада

Мешкали ці рослиноїдні динозаври у лісистих районах Північної Америки. Гіпакрозаври досягали довжини 9 метрів та міг важити до 4 тонн.

Гребінь гіпакрозавров, ймовірно, мав соціальні функції: служив відмітною ознакою статі або виду, а також, можливо, використовувався для видання звуків у якості резонатора.

Виявленні сліди укусів тиранозавра на малогомілковій кістці гіпакрозавра вказувало на те, що цей та інші гадрозаври або були об’єктом полювання великих тероподів, або тираннозавр був падальником і виявив мертвого гіпакрозавра.

Особливості

Перша знахідка: 1915 рік, Єгипет

Спінозавр був найбільшим тероподом на Землі — більшим за тиранозавра і гіганотозавра. Його вага сягала до 7,5 тонн, а довжина — 15-16 метрів.

Вузькі довгі щелепи спінозавра були усіяні гострими зубами й чудово підходили для утримання жертви, що виривається: наприклад, великої риби або амфібії.

Укус спинозавра не відрізнявся потужністю, проте це компенсувалося його масою, а також потужними й добре розвиненими передніми кінцівками.

Також спинозавра називають найбільшою загадкою палеонтології через те, що нові знахідки постійно повністю міняли уявлення про його зовнішній вигляд.

Особливості

Перша знахідка: Сантана, Бразилія

У 1996 році дослідники викупили череп іррітатора у браконьєрів, які неправильно його склеїли, чим завдали вченим немало клопоту — звідси і його назва. Перед продажем колекціонери намагалися приклеїти гіпсоподібну частину до основної маси черепа. Також знахідка спеціально видовжувалася за допомогою кріплення фрагментів верхньої щелепи до передщелепної кістки.

Довжина динозавра становила 8 метрів, висота — 3 метри, а маса — 600 кілограмів. Іррітатор вів водний і наземний спосіб життя, тому крім риби, харчувався невеликими травоїдними динозаврами, а також деякими представниками роду птерозаврових.

На думку деяких вчених, на голові іррітатора окрім надбрівних гребенів, був ще один виріст, призначений для приваблення самок.

Іррітатор з’являється в романі Артура Конана Дойла «Загублений світ».

Перша знахідка: 1877 рік, Колорадо

Один з найбільш відомих динозаврів досягав від 7-9 метрів в довжину і важив близько 4 тонн. Стегозаври були мирним травоїдним, що жили в сімейних групах і стадах, повільно рухаючись через ліси.

Найбільш ранній популярний образ стегозавра був зображений на гравюрі, створеній А. Тобіном в листопаді 1884 року й опублікованій в науково-популярному американському журналі Scientific American.

Ще до початку виробництва «Парку Юрського періоду 2» було вирішено, що велоцираптор, ти-рекс і стегозавр будуть «обов’язковими» динозаврами для сиквела. Усе тому, що Стівен Спілбер отримав тисячі листів з питаннями про те, чому в першому фільмі не було стегозавра.

Особливості

Перша знахідка: 1977 рік, китайська провінція Сичуань

Янхуанозавр був одним з найбільших хижаків на території Китаю, якого за розмірами можна порівняти з північноамериканським Аллозавром.

Важив цей динозавр близько 3 тонн й досягав до 11 метрів у довжину. Пересувався на двох м’язистих лапах, сильна шия тримала велику голову з потужною щелепою. Довжина хвоста янхуанозавра — 5 метрів.

Особливості

Перша знахідка: 1887 рік, Денвер, штат Колорадо, США

Великий травоїдний динозавр. Досягав 10 метрів в довжину, 4 метри — у висоту, й важив 12 тонн. Трицератопс володів міцною статурою з сильними й потужними ногами, а на його голові розміщувалося три роги. Роги ймовірно використовувалися у внутрішньовидових боях.

Трицератопси існували до самого закінчення мезозойської ери та були одними з останніх динозаврів на Землі.

Особливості

Перша знахідка: 1850-ті роки, околиці витоку річки Міссурі, США

Пахіцефалозавров досягав 4,5 метри в довжину при вазі приблизно в 450 кілограмів.

Останні дані свідчать про те, що ці динозаври могли бути всеїдним й споживати як рослини, так і м’ясо — на це вказує форма їх зубів. Вважається, що їх раціон міг змінюватися від сезону до сезону — подібно раціону сучасних ведмедів.

З’являється у фільмі «Парк юрського періоду: Загублений світ» і мультфільмі серії «Земля до початку часів».

Особливості

Виставка-парк «Планета динозаврів» працює щодня з 10:00 до 20:00 на ВДНГ.

Вартість входу: від 130 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про незвичайні туристичні локації Києва.

Фото: Прес-служба ВДНГ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.