5 книг Дена Брауна, від яких неможливо відірватися

Перший роман Брауна. Опублікований у 1998.

У центрі сюжету протистояння найкращого криптографа США Сьюзан Флетчер і таємного зловмисника, який поставив під загрозу всю секретну інформацію Америки.

Це колишній співробітник Агентства національної безпеки, який створив для комп’ютерів системи складний шифр, який не можна декодувати.

Головна героїня береться за завдання, але те, що вона виявить згодом абсолютно змінить ситуацію.

У 2000 році Ден Браун започаткував серію книг про пригоди професора релігійної симвології Гарварду Роберта Ленгдона.

У чоловіка є загадка і всього 24 години, щоб знайти ключ до істини. Перший твір серії – «Ангели і демони».

По смерті Папи Римського відбувається багато дивних злочинів.

Водночас у Європейській організації з ядерних досліджень після запуску великого адронного колайдера був убитий один із вчених.

Кудись зник і контейнер з антиматерією.

Ленгдон має дізнатися, як пов’язані ці події з католицькою церквою і до чого тут ілюмінати.

Його партнерка по розслідуванню Вітторія повинна знайти викрадений контейнер.

Адже якщо не зробити цього за добу, акумулятор розрядиться і відбудеться вибух неймовірної сили.

Продовження легендарних «Ангелів і Демонів».

Книга стала міжнародним бестселером. Перекладена на 44 мови.

Загальний тираж примірників перевищив 81 мільйон.

Цього разу професор Роберт Ленгдон розплутує таємниче вбивство куратора Лувру Жака Соньєра.

Голе тіло Соньєра знайшли всередині музею.

Воно було розташоване так, як на знаменитому малюнку Леонардо да Вінчі «Вітрувіанський чоловік».

Зашифрований напис на тулубі вбитого вказує, що розгадку злочину слід шукати у найкращих роботах да Вінчі.

Ленгдон та внучка Соньєра Софі беруться за справу, але відбувається несподіванка.

Дивним чином підозра падає на самого професора…

Чергова книга про пригоди Роберта Ленгдона із нотками культової «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі.

Професор Ленгдон отямився у лікарняній палаті у Флоренції. На чоловіка скоїли замах.

Місцевий лікар Сієнна Брукс каже, що Роберт отримав струс мозку через кульове поранення.

Спочатку Ленгдон і не здогадується, що йому разом із Сієнною доведеться взятися за власне розслідування.

Поява дивної жінки Ваєнти змусить їх шукати загадки в творах мистецтва, пройти крізь тунелі і подружитися з новітніми технологіями.

І все це заради однієї мети – врятувати світ…

Один із найкращих бестселерів 2018 року за версією «The New York Times».

Роберт Ленгдон приїжджає до надсучасного музею Гуггенгайма в іспанському мітсі Більбао.

Туди його запросив колишній студент, а тепер футурист і мільярдер Едмонд Кірш.

Чоловік здійснив неймовірне відкриття, яке може перекреслити попередні поняття про походження людства.

Але на презентації прориву стається нечуване.

У Ленгдона є всього 24 години, аби дізнатися, хто стоїть за дивними подіями, і знайти те, про що так хотів розповісти Кірш.

Якщо ти любиш кінематограф, можеш подивитися й екранізації романів Брауна.

На сьогодні вже вийшли три фільми – “Ангели і демони”, “Інферно” та “Код да Вінчі”.

А у 2019 почалася робота над телесеріалом “Ленгдон”.

