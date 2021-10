Плед, какао і… книги! ТОП-5 історій, які подарують тепло і надію

Добірка книг, які зарядять тебе хорошим настроєм і дадуть надію на краще.

У непрості часи пандемії та локдауну хочеться, щоб затишку, спокою і позитивних емоцій було якомога більше.

Від чого ми отримуємо позитив і спокій? Це індивідуальний вибір кожного. Хтось від прогулянок лісом, хтось від останніх приготувань до свят, хтось готує, а хтось дивиться фільми.

Але ще є перевірений спосіб з дитинства – налити собі горнятко какао, загорнутися у плед і почитати книгу, яка подарує приємні переживання і доповнить святкові вечори ноткою пригод, кохання чи дива.

Ранок у Великому Місті зробив для тебе підбірку книг, які допоможуть набратися сил і повірити у те, що все буде добре.

До речі, ми прочитали всі ці книжки, перш ніж пропонувати їх тобі.

У книжці зібрані історії про почуття й настрої, сумніви й рішення, далеку дорогу й затишний дім, чужі міста й близьких людей, солодкий шоколад і терпкувато-гірку каву.

У них немає однозначних висновків і незмінних рецептів, а є пошуки та віра в імпровізацію. Є любов і сміливість, крихта суму й багато радості, чимало мрій і не менше спогадів.

Вони щирі й справжні: пестять своїх котів, їздять на велосипедах, приймають гостей, печуть пиріжки й відсилають листівки, слухають вуличних музикантів і малюють маршрути на поторсаних картах.

А ще у кожного з них є старі улюблені горнятка, на дні яких і збереглися ці історії.

Спати в одному ліжку, але ніколи не бачитися? Цілком можливо, якщо ви винаймаєте квартиру з суворою умовою: двом сусідам можна перебувати в ній лише в різний час.

Тіффі працює вдень, а Леон — вночі, тож проблем не мало б виникати. Але завдяки раптовій потребі в листуванні між ними зав’язується дружба, а згодом і дещо більше.

Чи можливо закохатися в того, кого ніколи не бачив, і довірити йому всі таємниці? І чи готові герої порушити через це всі правила?

Ця книжка змусить вас пригадати романтику живого листування, занурить в авантюрні пригоди та підкорить увагою до деталей.

Кохання? Серйозні стосунки? Відповідальність? Родина? Холостяк Тревіс Паркер вважає, що все це не для нього.

У нього є хороша робота і вірні друзі. Він захоплюється полюванням, риболовлею, займається екстремальними видами спорту і уникає серйозних стосунків.

Він закоханий — пристрасно й несамовито. І він ще не знає, що ця любов стане для нього не тільки найбільшою нагородою, а й найбільшим випробуванням.

Життя Лідії було спокійним і радісним: вона власниця затишної книгарні, щаслива дружина й мати.

Але розмірений плин буднів сколихнув Хав’єр — загадковий чоловік, що опинився на порозі її крамнички. Як і Лідія, він обожнює рідкісні книжки й маловідомих авторів. Та невдовзі жінка дізнається, що Хав’єр — наркобарон, а її чоловік Себастьян написав розгромну статтю про нього.

За цю помилку журналіст платить життям, а Лідія з сином, щоб сховатися від Хав’єрової помсти, мусять тікати з Мексики до США.

Чи переможуть вони в цій боротьбі за життя? Або ж приєднаються до числа безіменних жертв?

Наталі й Олів’є мають усе, що можна бажати для родинного щастя: двох дорослих доньок, будинок на березі Сени, улюблену роботу. Аж раптом низка дивних збігів змушує жінку згадати епізод із молодості, який стосується її давньої таємниці.

Події розгортаються в тій самій послідовності, що й 20 років тому. Це може бути чийсь кепський жарт, дріб’язкова помста або просто її власна уява, розбурхана спогадами.

Та коли збігів між минулим і сьогоденням виявляється забагато, Наталі стає лячно. Хтось намагається змусити її знов це пережити.

А коли минуле і сьогодення стають такими схожими, що це не можна пояснити раціонально, невже Наталі повинна повірити, що час можна повернути назад?

Це всього маленька частинка прикладів, які ми зібрали з видавництвом Vivat.

Насправді про книги можна говорити вічно, а ми сподіваємось, що ви знайшли для себе щось близьке у цій підбірці.

Фото: Unsplash

