Улюблені книги Ілона Маска: що радить почитати найбагатший винахідник світу?

Що радить почитати Ілон Маск — улюблені книги винахідника.

Напевно, немає сенсу розповідати про те, хто такий Ілон Маск.

Винахідник, талановитий інженер та мільярдер на весь світ прославився своїми електромобілями Tesla й амбітними спробами підкорити космос.

Одним словом — людина-епоха!

Як каже сам Маск, із дитинтсва він був буквоїдом. І точно не дарма!

А що саме любить читати Ілон Маск? Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Улюблені книги Ілона Маска

Тесла: винахідник епохи електрики

Автор: Ст. Бернард Карлсон

Ілон Маск зізнається, що обожнює читати біографії науковців.

Вони надихають, підштовхують до дій, а ще — проливають світло на те, якими були ті історичні постаті в житті.

Очевидно, що Тесла — абсолютно велика людина, — вважає винахідник.

Сюжет

Карлсон описує Ніколу Тесла не просто як легендарного винахідника.

Автор розглядає його особистість у культурному і технологічному контексті свого часу, приділяючи особливу увагу винаходам.

Читачі дізнаються про далекоглядний підхід Тесли, його винаходу, бізнес-стратегії і про його найважливіший технологічний прорив.

Життя Бенджаміна Франкліна

Автор: Бенджамін Фрнклін

Так, мова зараз піде про того самого діяча, якого ми знаємо із стодоларових купюр.

Я б сказав, що він один з тих людей, якими я захоплююся найбільше, — якось поділився Ілон Маск.

Не дарма. Незважаючи на неупередженість цієї книги, після її прочитання батьком-засновником США важко не захопитись.

Сюжет

Бенджамін Франклін — без перебільшень велика людина.

Ним захоплюється не лише Америка, а й увесь світ.

Автобіографія Франкліна цікава тим, що мислитель описує етапи свого формування та становлення як особистості.

Особливо корисними є роздуми автора про те, що несприятливих обставин не буває.

Якщо перешкод немає, буде успіх. А якщо є, загартується воля і дух.

І так, час — це гроші. Знав(ла), що цей афоризм належить саме Франкліну?

Торговці сумнівами

Автор: Наомі Орестес і Ерік Конвей

Ілон Маск неодноразово висловлював свою стурбованість екологічною ситуацією у сучасному світі.

Він читає, вивчає і говорить про це.

А от інші мовчать…

Сюжет

Два автори-історики розповідають, як найбільші прибуткові галузі приховують шкоду тютюну, пестицидів і озонового шару.

Ті, хто раніше замовчували, що куріння викликає рак, сьогодні не говорять нічого про зміну клімату.

Навіщо їм це?

Та що нас чекає далі?

Конструкції, або чому не ламаються речі

Автор: Джеймс Гордон

Вважаєш, що фізика — це неосяжна наука? Спрбуй почитати цю книгу, де автор простою мовою пояснює складні речі.

І навіть досвідчені інженери та фізики не занудьгують. Ілон Маск каже:

З тексту зрозуміло, чому до найменших дрібниць важливо продумувати концепцію й дизайн будь-яких конструкцій.

Сюжет

Книга присвячена проблемам конструювання та фізичним основам теорії міцності.

Матеріал викладається просто й доступно.

Автор щиро хотів зацікавити читача предметом, який традиційно вважається складним і не користується особливою популярністю.

І вдалось йому це непогано.

Суперінтелект: Шляхи, Небезпеки, Стратегії

Автор: Нік Бострем

Ілон Маск із дитинства захоплювався науковою фантастикою.

Але ми живемо у світі, де реальність починає пересікатися із сюжетами фантастичних книг.

Добре, що винахідники, на кшталт Ілона Маска, вивчають небезпеки й ризики штучного інтелекту.

Сюжет

Автор стверджує, що якщо штучний інтелект перевершить людський мозок, він зможе замінити людей як домінуюча форма життя на Землі.

Тобто, машини, наділені інтелектом, справлялися б із завданнями краще, ніж люди, що працюють за ними.

Звучить страшно,.

То що буде із людством далі? І чи повстання роботів можливе?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені книги знаменитостей.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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