Улюблені книги Ілона Маска: що радить почитати найбагатший винахідник світу?

Що радить почитати Ілон Маск — улюблені книги винахідника.

Напевно, немає сенсу розповідати про те, хто такий Ілон Маск.

Винахідник, талановитий інженер та мільярдер на весь світ прославився своїми електромобілями Tesla й амбітними спробами підкорити космос.

Одним словом — людина-епоха!

Як каже сам Маск, із дитинтсва він був буквоїдом. І точно не дарма!

А що саме любить читати Ілон Маск? Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Автор: Ст. Бернард Карлсон

Ілон Маск зізнається, що обожнює читати біографії науковців.

Вони надихають, підштовхують до дій, а ще — проливають світло на те, якими були ті історичні постаті в житті.

Сюжет

Карлсон описує Ніколу Тесла не просто як легендарного винахідника.

Автор розглядає його особистість у культурному і технологічному контексті свого часу, приділяючи особливу увагу винаходам.

Читачі дізнаються про далекоглядний підхід Тесли, його винаходу, бізнес-стратегії і про його найважливіший технологічний прорив.

Автор: Бенджамін Фрнклін

Так, мова зараз піде про того самого діяча, якого ми знаємо із стодоларових купюр.

Не дарма. Незважаючи на неупередженість цієї книги, після її прочитання батьком-засновником США важко не захопитись.

Сюжет

Бенджамін Франклін — без перебільшень велика людина.

Ним захоплюється не лише Америка, а й увесь світ.

Автобіографія Франкліна цікава тим, що мислитель описує етапи свого формування та становлення як особистості.

Особливо корисними є роздуми автора про те, що несприятливих обставин не буває.

Якщо перешкод немає, буде успіх. А якщо є, загартується воля і дух.

І так, час — це гроші. Знав(ла), що цей афоризм належить саме Франкліну?

Автор: Наомі Орестес і Ерік Конвей

Ілон Маск неодноразово висловлював свою стурбованість екологічною ситуацією у сучасному світі.

Він читає, вивчає і говорить про це.

А от інші мовчать…

Сюжет

Два автори-історики розповідають, як найбільші прибуткові галузі приховують шкоду тютюну, пестицидів і озонового шару.

Ті, хто раніше замовчували, що куріння викликає рак, сьогодні не говорять нічого про зміну клімату.

Навіщо їм це?

Та що нас чекає далі?

Автор: Джеймс Гордон

Вважаєш, що фізика — це неосяжна наука? Спрбуй почитати цю книгу, де автор простою мовою пояснює складні речі.

І навіть досвідчені інженери та фізики не занудьгують. Ілон Маск каже:

Сюжет

Книга присвячена проблемам конструювання та фізичним основам теорії міцності.

Матеріал викладається просто й доступно.

Автор щиро хотів зацікавити читача предметом, який традиційно вважається складним і не користується особливою популярністю.

І вдалось йому це непогано.

Автор: Нік Бострем

Ілон Маск із дитинства захоплювався науковою фантастикою.

Але ми живемо у світі, де реальність починає пересікатися із сюжетами фантастичних книг.

Добре, що винахідники, на кшталт Ілона Маска, вивчають небезпеки й ризики штучного інтелекту.

Сюжет

Автор стверджує, що якщо штучний інтелект перевершить людський мозок, він зможе замінити людей як домінуюча форма життя на Землі.

Тобто, машини, наділені інтелектом, справлялися б із завданнями краще, ніж люди, що працюють за ними.

Звучить страшно,.

То що буде із людством далі? І чи повстання роботів можливе?

Фото: Unsplash

