Улюблені книги Білла Гейтса. Мастрід від американського підприємця

Не знаєш, що почитати? Ранок у Великому Місті вирішить твою проблему. Ми підготували добірку улюблених книг Білла Гейтса.

Лови мастрід від засновника Microsoft і розширюй свій світогляд.

Улюблені книги Білла Гейтса

Як ніколи не помилятися. Сила математичного мислення

Книга американського науковця Джордана Елленберга.

Розповідає про те, яку роль відіграє математика у нашому житті, коли ми цього навіть не помічаємо.

Манера оповіді непроста. Але Гейтс запевняє: знання, які дасть книга, цього варті.

Великий Гетсбі

Видатний роман Френсіса Скотта Фіцджеральда співзасновник Microsoft перечитує постійно.

Цей твір полюбляє і його дружина Мелінда.

Його мрія здавалася йому вже такою близькою, що він не міг не зрозуміти її, – цю цитату з роману подружжя Гейтсів розмістило на стіні у своєму будинку.

Бізнес-пригоди. 12 класичних історій із Волл-стріт

Цю книгу Джона Брукса Гейтс називає найкращою з бізнес-літератури.

Підприємець читав її понад двадцять років тому.

Але зауважує, що інсайти і правила ведення власної справи, про які пише Брукс, вічні.

Батьківство з любов’ю та логікою

Як тато трьох дітей, Гейтс читає і праці про виховання молодого покоління.

Книгу Фостера Клайна і Джима Фея він використовує як путівник у спілкуванні з дітьми.

Sapiens: коротка історія людства

Бестселер від Ювала Ноя Харарі.

Цей прекрасний погляд на всю історію людства викликав багато прекрасних обговорень за нашим сімейним столом, – ділиться Білл Гейтс.

У своїй книзі Харарі пише про актуальні теми.

Це штучний інтелект, генна інженерія та інші технології, які розвиватимуться в майбутньому.

Сімміс

Науково-фантастичний роман Ніла Стівенсона також входить до книг-фаворитів Гейтса.

Це розповідь про боротьбу за виживання виду гомо сапієнс на тлі апокаліпсису на Землі.

Американський інвестор каже, що деяким читачам книга здається важкою.

Насамперед через технічні деталі. Проте роман дуже захопливий і провокує на роздуми.

Кращі ангели в нашій природі

Цей бестселер Стівена Пінкера у списку книг, які найбільше вплинули на світогляд Гейтса.

Праця пояснює, чому у світі зменшилася кількість насильства.

Розповідає про людську природу і можливості для кращого майбутнього.

Нагадаємо, раніше ми писали про улюблені книги Ілона Маска.

Софія Бабік

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