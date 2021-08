Не про успішний успіх. Головні тези книги “Сім навичок високоефективних людей”

Навіщо потрібно читати “7 навичок високоефективних людей”.

Ця легендарна книга дивним чином не схожа ні на одну з мотиваційних книг, написаних американцями.

Автор пропонує охочому до самовдосконалення читачу нелегкий шлях: не швидкі рішення на кшталт “5 способів прокачати тайм-менеджмент” або “правила ефективних переговорів”. Такі, на переконання автора, не вирішують кореня проблеми, а натомість заводять читача в глухий кут.

Стівен Кові ж пропонує комплексне рішення, яке, каже він, якщо дотримуватися рекомендацій, дійсно може змінити ваше життя.

Його версія самовдосконалення – набагато складніша за користування різними психологічними прийомчиками, щоб домогтися короткострокових цілей.

Але і в результаті вам обіцяють не просто успіх, а цілісне життя і гармонійну взаємодію – починаючи від роботи та закінчуючи сім’єю.

Що це за навички? Нумо розбираймося разом

Коротко про 7 навичок високоефективних людей

Перші три навички про те, що потрібно змінити в собі, наступні три – про взаємини з іншими людьми, а сьома – про безперервне самовдосконалення, без якої інші шість стануть неможливими. А тепер розберемо їх детальніше.

Як зрозуміти проактивність в контексті книги Стівена Кові? Це коли поведінка людини визначається її рішеннями, а не обставинами та зовнішніми факторами.

Проактивна людина готова проявляти ініціативу, брати на себе відповідальність за все, що відбувається з нею, і підкоряти почуття розуму.

Протилежністю проактивної життєвої позиції є реактивна позиція. Люди з реактивною позицією покладаються на думку інших людей в тому, як вони повинні себе поводити та відчувати.

Проактивний підхід полягає в зміні “зсередини назовні”.

Якщо ви насправді хочете виправити становище, то будете працювати над тим єдиним, що вам підвладне: над самим собою.

Починати, представляючи кінцеву мету, – значить починати з чіткого усвідомлення свого життєвого призначення. Проясніть і відкрийте для себе свої справжні цінності і головні цілі у житті.

Це допоможе зрозуміти, до чого ви прагнете, для того, щоб краще уявляти собі, де ви знаходитеся в цей момент, і кожен крок робити в потрібному напрямку.

Найбільш ефективний спосіб побачити свою кінцеву мету полягає в розробці особистої місії або філософії чи кредо.

Володіння цим уміння прямо пов’язане з володінням твердою волею.

Як правило, для успішного досягнення поставлених цілей, необхідні щоденні дії, прийняття рішень і їх виконання.

Найчастіше тільки ваша сила волі визначає: досягнете ви успіху, або зупинитеся на шляху до нього, не досягши бажаного.

Цю вправність Кові назвав міжособистісним лідерством, яке є необхідним, бо успіх залежить від саме від спільних зусиль усіх залучених до процесу.

Коли люди це розуміють, вони об’єднують свої зусилля в колективній роботі, щоб забезпечити взаємний успіх і можливість кожному стати переможцем.

Навичка “Твоя перемога – моя перемога” означає, що рішення, які приймаються в команді, задовольняють всіх її членів і сприймаються як обов’язкові до виконання.

Високоефективний керівник допомагає працівникам усвідомити те, що вони швидше досягнуть успіху разом, ніж поодинці.

П’ятий навик формулюється так: “Спочатку зрозуміти, а вже потім дати іншим зрозуміти себе”.

Це навичка ефективного спілкування, зокрема вміння слухати.

Слуханням-співпереживанням Стівен Кові називає слухання з метою дійсно зрозуміти, увійти в становище мовця.

Кові стверджує, що це уміння творчої кооперації – принцип, заснований на переконанні, що ціле завжди більше, ніж сума його частин.

Синергія, по Стівену Кові, – це будівництво команди, робота в команді, розвиток згуртованості та творчої взаємодії з іншими людьми.

Використовуючи даний принцип в спілкуванні, спільній науковій роботі або бізнесі, можна досягти результатів, що перевищують первинні очікування.

Він оновлює чотири виміри вашої натури – фізичний, духовний, інтелектуальний і соціально-емоційний.

Хоча важливим є оновлення кожного з цих вимірів, оптимально ефективним цей процес стає тільки тоді, коли він розумно збалансований і зачіпає всі чотири виміри.

Нехтування одним з них негативно вплине на всі інші.

Ми коротко пройшлися по кожному з принципів, але однозначно рекомендуємо прочитати повну версію книги.

Навіть якщо ви не погодитеся слідувати викладеним принципам, однозначно знайдете для себе багато корисних осяянь – і для роботи, і для життя.

