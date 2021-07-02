Тут ходив Джек Горобець. ТОП-3 локації з легендарної франшизи “Пірати Карибського моря”

Місця, які стали популярними завдяки “Піратам Карибського моря”.
Кажуть, що компанія Дісней хотіла зняти “Піратів карибського моря” по фану, адже мала однойменний атракціон у Дійснейленді.
Хоча у проєкт мало, хто вірив, кінофраншиза отримала шалений успіх, стала однією з найкасовіших в історії кінематографу і подовжилася на 5 частин.
Пропонуємо трохи помандрувати білими пісками островів, по яких ходив Капітан Джек Горобець.
ТОП
Місце: Порт-Роял
Фільм: «Пірати Карибського моря. Чорна перлина» (2003)
Країна: Сент-Вінсент і Гренадин\Бухта Валлілабу
Багато локацій фільму дійсно вигадані та домальовані, але є і реальні місця, приблизно 20 островів.
Наприклад, сцени з першої частини відзняті на Карибах, на остравах Сент-Вінсента і Гренадини у бухті Валлілабу.
Нам вони відомі, як порт, куди прибуває ексцентричний пірат, якого грає Джонні Депп.
Після прем’єри, деякі декорації залишили на острові, і вони стали місцевою пам’яткою.
На узбережжі багато бухт, мальовничих пляжів, деякі місцеві острови оточені кораловими рифами, тому для тихого відпочинку, фанатів піратів та дайвінгу саме воно!
Місце: Острів людожерів
Фільм: «Пірати Карибського моря. Скриня мерця» (2007)
Країна: Домініка
Другу частину франшизи знімали на Багамах, на території держави Домініка, у джунглях.
Північно-східне узбережжя зі скелями, густими лісами чудово відіграли фоном картини.
Саме тут Джек Горобець рятувався від племені людожерів, і мало не став їхньою вечерею.
До речі, саме селище туземців для зйомок довелося будувати.
Локація знаходилося поблизу міста Розо.
А якщо подивитися, це скоріше колоритне містечко для вік-енду, аніж безлюдний острів людожерів.
Після прем’єри острів став знаменитістю, і навіть проводять екскурсії стежками піратів Карибського моря.
Місце: Озеро Бонневіль
Фільм: «Пірати Карибського моря. На дивних берегах (2006)
Країна: Штат Юта, США
Другу і третю частини знімали одночасно, планували трохи зекономити час та гроші і не їхати двічі на край світу.
Хотіли як краще, але вийшло як завжди. Аби досняти сцени довелося їхати вдруге.
Якщо подивитися на локації кінострічки – розумієш, що до вибору підійшли відповідально. Адже місця зйомок ну дуже не попсові.
І далеко не усі розташовані у Карибському морі.
Пам’ятаєте кадри білої пустелі з третьої частини «На дивних берегах», де Джек потрапляє до тайника Деві Джонса?
От їх знімали у Штаті Юта, США на соленому озері Боллевіль. Це територія більше 260 квадратних кілометрів.
Хоча фактично озером воно було у минулому, зараз від нього залишилася одна назва та ідеальна рівнина із солі.
А ще тут полюблять проводити мото та автопергони, влаштовувати тижні швидкості. Адже ідеальні умови поверхні дозволяють автівкам показувати свій максимум.Також по темі: Він Дізель про зйомки Форсаж 9 і еволюцію кіносаги: ексклюзивне інтерв'ю легендарного актора Їх прославили культові фільми. Топ локацій, які стали відомими завдяки кіно Революцію на Майдані показали в "Планеті мавп"? Найцікавіше про легендарну кінотрилогію
Детальніше про популярні кінолокації дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми писали про крутий маршрут для футбольних фанів.
Фото: IMDb