Тут ходив Джек Горобець. ТОП-3 локації з легендарної франшизи “Пірати Карибського моря”

Місця, які стали популярними завдяки “Піратам Карибського моря”.

Кажуть, що компанія Дісней хотіла зняти “Піратів карибського моря” по фану, адже мала однойменний атракціон у Дійснейленді.

Хоча у проєкт мало, хто вірив, кінофраншиза отримала шалений успіх, стала однією з найкасовіших в історії кінематографу і подовжилася на 5 частин.

Пропонуємо трохи помандрувати білими пісками островів, по яких ходив Капітан Джек Горобець.

ТОП

Місце: Порт-Роял

Фільм: «Пірати Карибського моря. Чорна перлина» (2003)

Країна: Сент-Вінсент і Гренадин\Бухта Валлілабу

Багато локацій фільму дійсно вигадані та домальовані, але є і реальні місця, приблизно 20 островів.

Наприклад, сцени з першої частини відзняті на Карибах, на остравах Сент-Вінсента і Гренадини у бухті Валлілабу.

Нам вони відомі, як порт, куди прибуває ексцентричний пірат, якого грає Джонні Депп.

Після прем’єри, деякі декорації залишили на острові, і вони стали місцевою пам’яткою.

На узбережжі багато бухт, мальовничих пляжів, деякі місцеві острови оточені кораловими рифами, тому для тихого відпочинку, фанатів піратів та дайвінгу саме воно!

Місце: Острів людожерів

Фільм: «Пірати Карибського моря. Скриня мерця» (2007)

Країна: Домініка

Другу частину франшизи знімали на Багамах, на території держави Домініка, у джунглях.

Північно-східне узбережжя зі скелями, густими лісами чудово відіграли фоном картини.

Саме тут Джек Горобець рятувався від племені людожерів, і мало не став їхньою вечерею.

До речі, саме селище туземців для зйомок довелося будувати.

Локація знаходилося поблизу міста Розо.

А якщо подивитися, це скоріше колоритне містечко для вік-енду, аніж безлюдний острів людожерів.

Після прем’єри острів став знаменитістю, і навіть проводять екскурсії стежками піратів Карибського моря.

Місце: Озеро Бонневіль

Фільм: «Пірати Карибського моря. На дивних берегах (2006)

Країна: Штат Юта, США

Другу і третю частини знімали одночасно, планували трохи зекономити час та гроші і не їхати двічі на край світу.

Хотіли як краще, але вийшло як завжди. Аби досняти сцени довелося їхати вдруге.

Якщо подивитися на локації кінострічки – розумієш, що до вибору підійшли відповідально. Адже місця зйомок ну дуже не попсові.

І далеко не усі розташовані у Карибському морі.

Пам’ятаєте кадри білої пустелі з третьої частини «На дивних берегах», де Джек потрапляє до тайника Деві Джонса?

От їх знімали у Штаті Юта, США на соленому озері Боллевіль. Це територія більше 260 квадратних кілометрів.

Хоча фактично озером воно було у минулому, зараз від нього залишилася одна назва та ідеальна рівнина із солі.

А ще тут полюблять проводити мото та автопергони, влаштовувати тижні швидкості. Адже ідеальні умови поверхні дозволяють автівкам показувати свій максимум.

Детальніше про популярні кінолокації дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про крутий маршрут для футбольних фанів.

Фото: IMDb

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