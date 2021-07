Тут ходив Джек Горобець. ТОП-3 локації з легендарної франшизи “Пірати Карибського моря”

Місця, які стали популярними завдяки “Піратам Карибського моря”.

Кажуть, що компанія Дісней хотіла зняти “Піратів карибського моря” по фану, адже мала однойменний атракціон у Дійснейленді.

Хоча у проєкт мало, хто вірив, кінофраншиза отримала шалений успіх, стала однією з найкасовіших в історії кінематографу і подовжилася на 5 частин.

Пропонуємо трохи помандрувати білими пісками островів, по яких ходив Капітан Джек Горобець.

ТОП

Багато локацій фільму дійсно вигадані та домальовані, але є і реальні місця, приблизно 20 островів.

Наприклад, сцени з першої частини відзняті на Карибах, на остравах Сент-Вінсента і Гренадини у бухті Валлілабу.

Нам вони відомі, як порт, куди прибуває ексцентричний пірат, якого грає Джонні Депп.

Після прем’єри, деякі декорації залишили на острові, і вони стали місцевою пам’яткою.

На узбережжі багато бухт, мальовничих пляжів, деякі місцеві острови оточені кораловими рифами, тому для тихого відпочинку, фанатів піратів та дайвінгу саме воно!

Другу частину франшизи знімали на Багамах, на території держави Домініка, у джунглях.

Північно-східне узбережжя зі скелями, густими лісами чудово відіграли фоном картини.

Саме тут Джек Горобець рятувався від племені людожерів, і мало не став їхньою вечерею.

До речі, саме селище туземців для зйомок довелося будувати.

Локація знаходилося поблизу міста Розо.

А якщо подивитися, це скоріше колоритне містечко для вік-енду, аніж безлюдний острів людожерів.

Після прем’єри острів став знаменитістю, і навіть проводять екскурсії стежками піратів Карибського моря.

Другу і третю частини знімали одночасно, планували трохи зекономити час та гроші і не їхати двічі на край світу.

Хотіли як краще, але вийшло як завжди. Аби досняти сцени довелося їхати вдруге.

Якщо подивитися на локації кінострічки – розумієш, що до вибору підійшли відповідально. Адже місця зйомок ну дуже не попсові.

І далеко не усі розташовані у Карибському морі.

Пам’ятаєте кадри білої пустелі з третьої частини «На дивних берегах», де Джек потрапляє до тайника Деві Джонса?

От їх знімали у Штаті Юта, США на соленому озері Боллевіль. Це територія більше 260 квадратних кілометрів.

Хоча фактично озером воно було у минулому, зараз від нього залишилася одна назва та ідеальна рівнина із солі.

А ще тут полюблять проводити мото та автопергони, влаштовувати тижні швидкості. Адже ідеальні умови поверхні дозволяють автівкам показувати свій максимум.

Детальніше про популярні кінолокації дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про крутий маршрут для футбольних фанів.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.